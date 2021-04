L’intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin atteint de nouveaux sommets avant l’inscription à Coinbase

L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin a atteint de nouveaux records avant la cotation directe de Coinbase le 14 avril au Nasdaq.

Glassode, l’agrégateur de données sur le marché de la cryptographie, déclare que l’intérêt ouvert de Bitcoin a dépassé 27 milliards de dollars pour la première fois alors que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets au-dessus de 63000 dollars. Le jalon suggère que les traders pourraient spéculer sur des prix plus élevés, bien que certains puissent également se couvrir contre la volatilité entrante.

L’intérêt ouvert des contrats à terme #Bitcoin dans les principales bourses atteint des niveaux records de plus de 27 milliards de dollars alors que le dollar BTC atteint de nouveaux ATH. Graphique: https://t.co/GqgQ98W7Mq pic.twitter.com/KYBQC9WZxC – glassnode (@glassnode) 13 avril 2021

La part du lion de l’activité de trading se trouve sur Binance, où les 5,2 milliards de dollars de positions représentent près de 20% de toutes les positions en cours détenues en bourse. Viennent ensuite Bybit avec 4,66 milliards de dollars, OKEX avec 3,75 milliards de dollars, puis Huobi, FTX et CME avec environ 3 milliards de dollars chacun.

Malgré l’intérêt ouvert record, les volumes de contrats à terme sur Bitcoin semblent avoir diminué au cours du mois dernier, passant de 117 milliards de dollars au 15 mars à entre 50 et 75 milliards de dollars en avril, selon l’agrégateur de données sur les dérivés cryptographiques, Skew.

La baisse du volume peut suggérer que les traders sont devenus de plus en plus prudents quant à l’ouverture de nouvelles positions à l’approche de la date de cotation de Coinbase, une part importante des intérêts ouverts représentant probablement des positions qui ont été ouvertes au cours des semaines et des mois précédents.

Sur les 75 milliards de dollars de contrats à terme sur BTC qui ont changé de mains au cours des 24 dernières heures, Binance représente plus d’un tiers du volume avec 26,9 milliards de dollars, suivi de Huobi avec 14,5 milliards de dollars, OKEx avec 12,7 milliards de dollars et Bybit avec 10,6 milliards de dollars.

En revanche, l’intérêt ouvert pour les options Bitcoin a diminué depuis l’expiration d’un contrat record de 6 milliards de dollars à la fin du mois de mars. Les volumes d’options ont augmenté en avril, les données suggérant que de nombreux traders ont couvert leurs positions alors que des milliards de dollars ont été mobilisés pour se protéger contre un effondrement à 40 000 dollars la semaine dernière.

Le Bitcoin n’est pas le seul marché sur lequel les traders de produits dérivés spéculent, avec un intérêt ouvert pour les contrats à terme Ethereum qui atteint également des sommets au-dessus de 8 milliards de dollars alors que les volumes ont augmenté au cours des dernières semaines.

Les marchés d’options d’Ethereum ont également connu une augmentation de l’activité, l’intérêt ouvert atteignant des sommets de 30 jours proches de 3,2 milliards de dollars. Les volumes d’options sur éther ont bondi de 90% du jour au lendemain, passant de 200 millions de dollars à 380 millions de dollars.

Cependant, de nombreux traders Ethereum semblent regarder au-delà de la liste de Coinbase cette semaine, l’analyste Cantering Clark notant un volume important ciblant des prix supérieurs à 3200 dollars pour la fin juin au début du mois.