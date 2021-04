L’intérêt ouvert des contrats à terme sur BTC atteint 23 milliards de dollars, Binance capture la part du Lion, les signaux indiquent une probabilité de 43% de Bitcoin de 64000 dollars à la fin du mois

6 avril 2021 09:57 & nbspUTC

| Actualisé:

6 avril 2021 à 09:58 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin lundi a dépassé 23 milliards de dollars par connaissance enregistrée le 5 avril. L’échange de qualité cryptographique Binance a pris les devants alors que l’intérêt ouvert pour les contrats à terme sur Bitcoin pense avec un énorme 10,5 milliards de dollars en intérêt ouvert.

Binance prend la tête des contrats à terme Bitcoin

Il n’y a pas trop longtemps, le bureau d’information de Bitcoin.com, selon le cluster CME, a pris la tête comme un intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, car Binance a sauté plus tôt que le peloton pour fournir des produits dérivés à terme pour BTC. Les analyses de Skew.com indiquent que Binance est antérieur à Bybit, Okex, CME, Huobi, FTX, Deribit, Bitmex, Kraken, Bakkt et Coinflex séparément. Binance, Huobi, Okex et Bybit sont des leaders une fois qu’il s’agit des volumes quotidiens des contrats à terme BTC.

Les connaissances de Coingecko peuvent être un peu totalement différentes et montrent des volumes totaux sur 24 heures des contrats à terme Bitcoin à environ 22 984 388 835 $ lundi. Les statistiques montrent que Binance a 10,5 milliards de dollars en intérêts ouverts et 47 milliards de dollars en volumes quotidiens de 24 heures. selon les statistiques de Coingecko, la liste des échanges suivant Binance comprend Huobi, FTX, Bybit, Okex, Bitmex, Deribit, Kucoin, Bitfinex et Bitget dans le top 10. Huobi capte 7,1 milliards de dollars ces jours-ci en intérêt ouvert alors que FTX Exchange commande un peu plus de 6 $ milliard.

43% de probabilité que Bitcoin puisse atteindre 64000 $ d’ici la fin du mois d’avril, apparition de Cboe pour entrer dans le jeu Bitcoin Futures

Le directeur de l’exploitation de Delta Exchange, Pankaj Balani, a déclaré que pour les contrats à terme sur bitcoin, BTC comprend une quarante-troisième probabilité que la qualité de la cryptographie puisse atteindre 64000 dollars d’ici la fin du mois d’avril. «Disons que BTC se négocie à 50 000 $; alors faussé est que la distinction entre la volatilité comprise entre, disons, une décision de 52k $ et une place de 48k $ », Balani soigneusement dans une note extrêmement au service de presse de Bitcoin.com. «Dans le cas d’une asymétrie positive, l’unité de zone des commerçants est prête à payer beaucoup pour une décision AN OTM de réaliser une exposition maximale que pour l’endroit équivalent pour se protéger de la baisse des coûts. {en tant que | intrinsèquement | en soi | en soi et en soi}, il fournira aux États-Unis d’Amérique un aperçu des attentes des acteurs du marché en ce qui concerne l’évolution des conditions. «

Balani a ajouté:

«Avec BTC au niveau de 59 000 $, les marchés de choix offrent une quarante troisième probabilité à 64 000 $ et une trente et unième à 54 000 $ d’ici la fin du mois d’avril. Mis à part un bref pic tout au long de la récente action de valeur, la volatilité totale reste incompréhensible. En regardant des délais totalement différents, les commerçants paient actuellement moins pour les choix d’avril que pour ceux qui expirent en mai ou en mois calendaire grégorien. Skew se rapproche des niveaux observés la dernière fois dans une période de temps une fois que le spot a cassé 60 000 $, indiquant un positionnement global optimiste du jeu sur le marché. »

Ces derniers mois, les contrats à terme sur Bitcoin sont sauvages et sont en demande depuis le début de la bataille de Bull Run. Les marchés des swaps perpétuels et des choix de bitcoins ont de plus en plus grandi, Deribit est le roi du jeu de choix de bitcoins ces jours-ci. De plus, il y a des choix de décision pour que la valeur de BTC atteigne 100 000 $ à 300 000 $ d’ici le réveillon du Nouvel An 2021. Pendant ce temps, le directeur de l’exploitation de Cboe International Markets, impuissance, Tilly a expliqué que l’entreprise pourrait réinscrire les contrats à terme sur BTC.

« Nous sommes toujours curieux de connaître la région, nous avons tendance à ne pas y renoncer », a déclaré Tilly dans une interview publiée jeudi dernier. «Nous souhaitons développer la plate-forme complète. Il y a des tonnes de demande de la part des détaillants et des établissements, et que nous devrions être là », a déclaré le gouvernement de Cboe.

Clark

Chef de la technologie.