L’intérêt ouvert des contrats à terme XRP atteint un record de 1,2 milliard de dollars

Le parcours du prix du XRP à 1 $ cette année a été tout simplement spectaculaire, compte tenu de la poursuite en cours de la Securities and Exchange Commission contre Ripple engagée en décembre 2020. Le régulateur allègue que XRP était une offre de titres non enregistrée de 1,3 milliard de dollars et à la fois le PDG Brad Garlinghouse et le cofondateur Christian Larsen est également dans la ligne de mire.

Le 6 avril, Ripple Labs a eu accès aux documents de la SEC américaine “exprimant l’interprétation ou les opinions de l’agence” au sujet des actifs cryptographiques.

Prix ​​XRP en USD sur Bitstamp. Source: TradingView

Cette nouvelle a coïncidé avec le rallye explosif de 75% en 30 heures, ce qui a amené le XRP à franchir la barre des 1 $ pour la première fois depuis mars 2018.

Il convient de noter que par coïncidence, le 5 avril, le prix du XRP a enregistré un gain de 10% suite à l’acquisition de 40% du capital de Tranglo, une société asiatique de transfert de fonds fiduciaires.

Une nouvelle positive stimule la croissance du marché des dérivés XRP

Quelle que soit la raison derrière une telle décision impressionnante, l’intérêt des investisseurs pour le trading à terme XRP a explosé alors que l’intérêt ouvert atteignait 1,2 milliard de dollars, un nouveau record absolu.

Les futures XRP agrègent l’intérêt ouvert. Source: Bybt

L’augmentation de 119% des intérêts ouverts en 30 jours a amené XRP à reprendre la troisième position, qui avait été perdue au profit de Polkadot (DOT), Litecoin (LTC) et Cardano (ADA) au cours des deux derniers mois. À titre de comparaison, l’intérêt ouvert des contrats à terme sur Ether (ETH) s’élevait à 3,3 milliards de dollars il y a à peine trois mois.

Même si les acheteurs et les vendeurs de contrats à terme sont toujours égalés, un marché des produits dérivés en bonne santé permet à des acteurs plus importants de participer. Une fois qu’un actif bénéficie d’une activité de couverture et d’arbitrage suffisante, son volume sur les bourses au comptant a tendance à augmenter et le cycle se perpétue.

Principales performances et volumes des crypto-monnaies sur 1 mois. Source: Nomics

Comme indiqué ci-dessus, le volume au comptant du XRP au cours des 30 derniers jours s’élève à 44,3 milliards de dollars, soit 31% de celui d’Ether. Indépendamment de l’évolution des prix, tant que le jeton continue d’attirer l’attention des investisseurs, un marché des dérivés sain crée une trajectoire de croissance auto-réalisatrice.

D’un autre côté, les pompes à prix non accompagnées d’une croissance des volumes au comptant augmentent le risque de ventes massives et évitent les traders d’arbitrage.

L’activité des mesures sociales est devenue balistique

Pendant ce temps, les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour XRP le 5 avril, tandis que le prix symbolique a apparemment stagné à 0,72 $.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, y compris le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ par rapport au prix XRP (blanc). Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour XRP est passé au vert le 5 avril et a continué de faire clignoter un indicateur positif alors que le prix remontait à 1,10 $ le 6 avril, entraînant un gain de 53% en 36 heures.

Bien que l’indicateur reste actuellement neutre, le prix du XRP pourrait continuer son rallye si des nouvelles plus positives concernant le procès de la SEC émergent.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.