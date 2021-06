L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Binance Bitcoin monte en flèche alors que de l’argent neuf est en route

Les prix des crypto-monnaies se sont fortement redressés après les pertes de mardi ; cependant, le marché n’est pas encore sorti du bois.

Actuellement, autour de 33 000 $, Bitcoin reste piégé dans la fourchette des 30 000 $ tandis que Eth se négocie à près de 1 900 $.

Alors que l’investisseur de “The Big Short” Michael Burry continue d’appeler la mère de tous les crashs pour la crypto avec sa dernière lecture de tweet, “Les taureaux piégés tombent souvent pour le dernier support”, il y a encore beaucoup de poudre sèche sur la touche et des tonnes d’argent frais circulant sur le marché privé de la cryptographie.

Après la dernière vente massive de cette semaine, l’intérêt ouvert pour les termes BTC a également augmenté sur la principale bourse.

“Nous assistons à un rythme sans précédent de croissance des intérêts ouverts sur Binance”, a noté le trader CL d’eGirl Capital. À l’époque, mardi, CL a signalé un OI à 57 000 BTC “à un niveau record”, qui a maintenant bondi à 81 200 BTC, soit une augmentation de 42% en seulement deux jours.

Tout le monde dit que la crypto est faite-zo, j’ai même été plutôt négatif Mais avec le montant des augmentations de capital en cours en ce moment idk….. quelque chose se passe Nous voyons des dizaines, des centaines de millions affluer dans l’espace apparemment chaque semaine à ce stade – GROS CHIEN (@MoonOverlord) 23 juin 2021

Selon le commerçant et économiste Alex Kruger, le scénario présenté par Burry peut se produire et c’est l’une des raisons pour lesquelles les détenteurs et les fonds ont tant vendu ces derniers temps et les soldes de pièces stables en marge sont si importants.

«Regardez le marché, il est plutôt mort. Hier s’est terminé par une simple pression courte », a-t-il déclaré.

Mais pour que Bitcoin s’effondre durement, “il faudrait probablement d’abord qu’il soit renforcé, que les longs leviers augmentent”, a-t-il déclaré, soulignant les ruptures de soutien en septembre 2019 et novembre 2018. Dans ces deux cas, le financement avant le La pause était très positive alors qu’elle est actuellement négative.

Le financement a été constamment négatif depuis le 19 mai, lorsque la première panne s’est produite avec des taureaux effrayés et couverts.

Selon le trader CL, cependant, il est probable que si nous pompons, nous continuerons à voir un financement négatif car “le positionnement actuel des ppl ne fait que gana fomo plus”.

si nous commençons à tourner la tête, je pense que le financement perp restera plat / négatif pendant un certain temps. Je ne peux pas compter combien de baleines je connais qui ont vendu leurs pièces au comptant pour acheter des perps bon marché ou des contrats à terme sept comme exposition, qui seront prêtes à se détendre en achetant au comptant et en vendant des contrats à terme – CL (@CL207) 23 juin 2021

“Les fondamentaux sont sains et il y a trop de négativité dans le prix”, a déclaré Felix Dian, qui gère un fonds axé sur la cryptographie chez MVPQ Capital à Londres. “Les données sur les dérivés, y compris le déport des contrats à terme, nous indiquent qu’il existe actuellement une base courte solide, ce qui rend toute jambe inférieure peu susceptible d’être durable car les shorts sont comprimés.”

Une importante série de gros titres négatifs – préoccupations ESG, China FUD et Réserve fédérale discutant de la réduction – dans le même temps « contournerait la nécessité d’un positionnement incliné vers le côté long ».

Alors que le FUD chinois devrait s’affaisser après le 100e anniversaire politiquement sensible du parti communiste au pouvoir le 1er juillet, la remise de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a diminué, les déblocages se terminant également le mois prochain.

une chose dont nous n’avons pas encore discuté – le calendrier de déverrouillage en niveaux de gris de $GBTC a l’air vraiment croustillant de mi-avril à mi-juin, 139 000 actions d’une valeur de bitcoins ont été débloquées. il y a encore 140 000 actions d’une valeur de bitcoins qui seront débloquées jusqu’à la fin juillet oui pic.twitter.com/Ha97Dh494O – Meltem Demir◎rs (@Melt_Dem) 23 juin 2021

De nombreuses liquidités sont également désormais mises de côté, les soldes de pièces stables continuant d’augmenter. L’offre totale de pièces stables a dépassé les 100 milliards de dollars, ajoutant près de 50 milliards de dollars au cours des trois derniers mois seulement.

Contrairement aux cycles précédents, cette fois, les commerçants et les investisseurs peuvent simplement passer aux pièces stables, ce qui pourrait aider le marché baissier à être plus court. Fiskantes a noté,

“L’argent n’a pas de raison de partir s’il peut rester dans les écuries -> rendements comprimés -> les chercheurs de rendements plus élevés augmentent l’appétit pour le risque -> la pression d’achat pour les “actifs productifs”.

Cependant, il est également possible que les institutions recherchent directement le rendement au lieu d’acheter des cryptos.

le taux de frappe de l’USDC me préoccupe, plus il y a d’argent à la recherche de rendement en crypto, plus la décroissance de l’alpha dans la courbe des contrats à terme est importante le pool de rendement à la recherche d’argent ne fait que s’agrandir

les traders à effet de levier semblent perpétuellement perdre de l’argent 1 jour, nous pourrions ne plus jamais voir de trimestres supérieurs à 20 % – CL (@CL207) 23 juin 2021

Alors que les natifs de la crypto se sont couverts tout en disposant de munitions considérables pour acheter la baisse, Kruger a noté qu’il y avait aussi de l’argent neuf en route.

Il a souligné l’enquête de PWC de mai 2021, qui a révélé que 21% des fonds spéculatifs investissent dans la cryptographie, plus de 85% de ces fonds ont l’intention de déployer plus de capital par EOY, et 26% des fonds n’investissant pas encore dans la cryptographie sont à un stade avancé. envisagent d’investir ou envisagent d’investir.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.