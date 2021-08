L’intérêt pour Ben Davies et Ronaldo Vieira confirmé

Suite à des liens avec les deux joueurs, le patron de Sheffield United, Slavisa Jokanovic, a confirmé son intérêt pour le défenseur de Liverpool Ben Davies et le milieu de terrain de la Sampdoria Ronaldo Vieira. Les nouvelles sur les transferts de Sheffield United devraient s’intensifier alors que nous entrons dans la nouvelle saison de championnat.

Les Blades sont clairement désireux de rebondir directement au sommet, mais connaîtront les difficultés entourant une tâche de cette nature. Obtenir des renforts serait un pas essentiel dans la bonne direction, car le nouveau patron Slavisa Jovanovic forme une équipe adaptée à son style.

Sheffield United Transfert Nouvelles

Ben Davies a besoin de déménager

Les nouvelles qui enthousiasmeront le plus les fans de Sheffield United sont les liens Ben Davies. L’ancien défenseur central de Preston North End n’a pas encore participé à un match de compétition pour Liverpool après avoir fait ce qui semble maintenant un déplacement inutile à Anfield en janvier. Désespéré par le temps de jeu, le défenseur pourrait bien faire le changement.

Avec le recul, Davies regrettera de plus en plus le déménagement à Liverpool. Présenté comme un geste de rêve et la chance de devenir, à tout le moins, un héros à court terme des Reds, Davies a eu la possibilité de faire autre chose que sous un maillot de Liverpool. Au lieu de cela, Jurgen Klopp a choisi d’utiliser Fabinho, Ozan Kabak, Nat Phillips et Rhys Williams pour couvrir la crise des blessures défensives la saison dernière.

Il a besoin d’une bouée de sauvetage et Liverpool doit oublier qu’un accord n’a jamais eu lieu. Les Reds préféreraient un changement permanent, mais devront probablement se contenter d’un transfert de prêt, selon David Lynch.

Jokanovic confirme son intérêt pour Duo

Le milieu de terrain de la Sampdoria Ronaldo Vieira est également récemment lié à un déménagement à Bramall Lane. Peut-être le joueur avec la meilleure combinaison de noms de tous les temps, Sheffield United espère qu’il est du même calibre que son père, Patrick Vieira, et son homonyme, Ronaldo, s’ils font un pas.

Le joueur de 23 ans n’a fait que cinq apparitions en Italie la saison dernière et aura désespérément besoin de plus de temps de jeu. Ayant également eu une expérience précédente dans le championnat avec Leeds United, Vieira ajouterait le savoir-faire nécessaire à l’équipe de Sheffield United.

Jokanovic a confirmé l’intérêt pour Vieira et Davies en déclarant : « Je suis intéressé par les deux joueurs. Oui, je suis intéressé par les deux.

