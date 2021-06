L’intérêt pour le Bitcoin chute en Chine au milieu de la répression des médias sociaux et des mineurs

Comparer

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de collecter les plus grandes nouvelles de l’industrie, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de blockchain d’entreprise.

Cette semaine, après quelques semaines tumultueuses de réglementation, l’attention du monde Bitcoin s’est déplacée vers Miami et l’Amérique latine. Les recherches de Bitcoin sur l’application de médias sociaux la plus populaire de Chine, WeChat, se sont stabilisées entre 1 et 3 millions par jour, une grande différence par rapport aux pics de plus de 10 millions observés fin mai.

Weibo et Baidu se déconnectent à moitié

Baidu, le moteur de recherche dominant en Chine, a restreint les recherches sur les bourses Binance, Huobi et OKEx plus tôt dans la semaine. Les grandes sociétés Internet travaillent généralement sous l’œil vigilant du gouvernement et des responsables du parti, cette décision est donc attendue. Le filtrage par mots-clés n’est pas toujours la solution la plus efficace, car les recherches de “Téléchargement d’application Binance” conduiraient toujours les utilisateurs au lien demandé. Il convient de noter que le gouvernement a une autorité limitée dans ces cas, car la plupart de ces grandes bourses, en particulier Binance, sont enregistrées dans d’autres pays et ont une présence physique limitée en Chine.

Plus efficace était le silence des comptes d’influenceurs crypto sur la plate-forme de microblogging Weibo. Selon les rapports de Cointelegraph, au moins une douzaine de comptes ont été suspendus avec un message indiquant qu’ils avaient enfreint les lois et directives pertinentes. Cela peut avoir un impact beaucoup plus grave sur la communauté crypto chinoise, car les influenceurs sont souvent une source principale d’informations, en particulier pour les utilisateurs qui n’accèdent pas aux plateformes de médias sociaux occidentales traditionnelles.

La province de l’Ouest ferme la porte aux mineurs

Le 9 juin, un gouvernement de district de l’ouest du Xinjiang a publié un « avis de suspension immédiate des sociétés minières de monnaie virtuelle ». Le rapport a annoncé que les sociétés minières de monnaie numérique doivent arrêter la production avant 14 heures le 9 juin et signaler la suspension à une commission de réforme locale. Cela a entraîné une baisse significative de la puissance de hachage mondiale, le pool de fourmis soutenu par la Chine chutant de plus de 30 %. Le mois dernier a vu une série de réglementations contre les sociétés minières alors que la Chine se prépare à essayer d’atteindre les objectifs d’émissions de carbone. Les mineurs ont toujours du mal à s’adapter aux nouvelles réglementations, beaucoup se dirigeant vers des pays plus indulgents comme le Kazakhstan voisin.

En cela pour la technologie

L’Autorité monétaire de Singapour a annoncé avoir reçu plus de 300 demandes de paiements cryptographiques et de licences d’échange. Singapour est un lieu de résidence courant pour les entreprises chinoises, car elle abrite un secteur FinTech florissant, mais reste proche du continent, à la fois en termes de liens géographiques et culturels. L’une des sociétés révélées était le géant de l’Internet Alibaba. Alibaba a été examiné à la loupe en Chine pour ses pratiques de prêt, il n’est donc pas surprenant qu’Alibaba et d’autres sociétés chinoises souhaitent diversifier leurs offres financières dans d’autres régions réglementaires.

Accélérer le rythme du changement

Le 7 juin, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a publié des directives pour accélérer l’application de la technologie blockchain dans le secteur industriel. Il a souligné que 2025 était l’année où la blockchain devrait pénétrer des domaines tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la traçabilité pour les entreprises compétitives au niveau international. Cela intéressera nombre de réseaux publics et privés qui pourront se développer dans les limites du cadre réglementaire chinois. Malgré la crypto-monnaie confrontée à un fort contrecoup, le gouvernement chinois n’a pas reculé devant ses espoirs que la blockchain sera un moteur de la croissance économique du pays.

Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les ambitions de la Chine dans ce domaine, le BSN soutenu par le gouvernement a organisé un webinaire sur les recherches de la Chine sur les technologies émergentes. Les experts chinois en technologie Winston Ma et Paul Schulte ont couvert un certain nombre de sujets, notamment la blockchain, les monnaies numériques de la banque centrale et même des sujets géopolitiques plus controversés. L’homme de Cointelegraph lui-même à Shanghai était sur place pour modérer, gardant un œil impartial sur les choses.

Pariez dessus

Le 8 juin, l’Autorité monétaire de Hong Kong a lancé une stratégie « Fintech 2025 » pour améliorer la recherche sur la monnaie numérique d’une banque centrale. L’Autorité monétaire de Hong Kong travaille avec le Centre d’innovation de la National Settlement and Clearing Bank pour amener la monnaie numérique de la banque centrale au niveau du détail. Cette zone est un espace intéressant à observer pour déterminer en quoi l’e-HKD sera similaire à l’e-CNY, et ce que cela signifie pour l’avenir financier de la région.