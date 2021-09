L’intérêt pour le Litecoin augmente alors que Grayscale Litecoin Trust augmente de 32%

L’intérêt pour le Litecoin augmente rapidement. Aujourd’hui, le Litecoin est connu sous le nom d'”argent” par rapport à “l’or”, représenté par Bitcoin, bien que cette comparaison soit en train de changer. Il semble que le Litecoin puisse être indépendant, car les institutions et les investisseurs particuliers ont commencé à y voir du potentiel.

Le Grayscale Litecoin Trust (LTCN), après plus d’un mois, a connu une augmentation de son prix, le LTCN a augmenté de 32,39 % aujourd’hui. Source : Yahoo Finance

Plusieurs raisons expliquent l’augmentation de votre prix. Hier, lors d’une course au Darlington Raceway aux États-Unis, le coureur Landon Cassill, un passionné de crypto-monnaie, est devenu le premier pilote à recevoir un paiement entièrement en crypto-monnaie, en raison de sa victoire. Le paiement était en Litecoin, selon la page officielle Litecoin sur Twitter.

Deuxièmement, la crypto-monnaie Litecoin a atteint un prix de 231 $. De plus, il continue de grimper, ce qui place ses gains sur les 7 derniers jours à environ 38,98%. En conséquence, non seulement les institutions, mais aussi les investisseurs particuliers se sont intéressés au Litecoin à mesure que sa popularité grandissait.

De plus, de bonnes statistiques en Litecoin sont un facteur déterminant en elles-mêmes. La faible volatilité de 58% de l’altcoin protège son prix des fluctuations aléatoires. Et une forte corrélation avec Bitcoin continue de maintenir la forte valeur de l’actif numérique.

En plus de cela, Litecoin fait également partie de la tendance à l’accumulation. Les vieilles pièces qui sont détruites ont été réduites au fur et à mesure que le ralenti semble s’installer. Ce qui fait du Litecoin un altcoin préférable pour les grands et les petits investisseurs.

Litecoin atteindra 266 $ d’ici la fin de 2021, selon les experts du Finder

La prévision moyenne parmi 42 experts Fintech indique que le Litecoin atteindra 266 $ d’ici la fin de 2021.

Le site de comparaison de produits Finder a publié un rapport dans lequel il a interrogé 42 professionnels de la fintech et a constaté que la prévision moyenne du groupe est que la valeur de l’actif numérique Litecoin dépassera 200 $ d’ici la fin de 2021.

Récemment, le site Web Bitcoin News a rapporté des prévisions de prix Ethereum et Dogecoin grâce à des enquêtes de finder.com. Des panels d’experts de Finder suggèrent que les prix Dogecoin atteindront 1,21 $ d’ici 2025 et 3,60 $ d’ici 2030. De plus, un autre rapport a montré que les experts prévoyaient que la valeur d’Ethereum atteindrait 4 500 $ cette année et 18 000 $ d’ici 2025. Les experts de la page qui ont parlé de Litecoin montrent que la plupart des panels conviennent que le Litecoin devrait valoir 266 $ d’ici la fin de l’année.

Le Litecoin a connu cette semaine, une augmentation de son prix de 38,98%. Source : CoinMarketCap

Cependant, depuis l’essor des nouvelles crypto-monnaies, le Litecoin a perdu sa place dans le top dix en termes de capitalisation boursière. L’outil de cryptage fait partie des dix premiers concurrents depuis au moins une décennie, mais a récemment été fermé par des concurrents. Aujourd’hui, Litecoin est en 12ème position en termes de capitalisation boursière, avec une capitalisation d’environ 15 milliards de dollars.

Il est important de noter que le panel du Finder qui a discuté des prévisions de Litecoin comprenait Sagi Bakshi, PDG de Coinmama, le technologue de Thomson . Joseph Raczynksi et le professeur d’université Iwa Salami à l’Université d’East London.

