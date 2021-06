L’intérêt pour le marché de la cryptographie reste accru malgré la correction en profondeur, nous sommes en 2021 et non en 2018

L’appétit pour la crypto et la DeFi reste “extraordinairement élevé” parmi les individus fortunés avec “aucun doute” que les family offices et les institutions plus larges continuent d’entrer dans l’espace avec le potentiel d’avoir “plus d’avantages”.

Les prix sur le marché de la cryptographie ont baissé de 35% à 99% par rapport à leurs plus hauts historiques.

Cela fait craindre au marché que le marché haussier soit terminé, mais ce qui est intéressant, c’est le fait que l’intérêt pour l’espace de la part des étrangers n’a pas diminué. Les investisseurs sont toujours à la recherche de moyens de faire partie du secteur qui vise à révolutionner la finance et à orienter le monde vers la décentralisation. Le commerçant et économiste Alex Kruger a noté,

“On dirait que tout le monde lève ou envisage de lever un fonds crypto ces jours-ci. L’appétit pour la crypto reste extraordinairement élevé chez les particuliers fortunés. L’intérêt pour DeFi est hors des charts. Nous sommes en 2021, pas en 2018. »

« Zéro doute » sur l’intérêt institutionnel

Breanne Madigan, qui a quitté Goldman Sachs après 15 ans pour rejoindre la startup de crypto Blockchain.com en 2018 et est la nouvelle PDG de la société de crypto TradeBlock, est également du même avis tout en n’étant pas déconcertée par la profonde correction que le marché a connue récemment. Elle a dit,

« J’ai vu ça plusieurs fois maintenant. Je n’ai aucun doute que les family offices et la communauté plus large des investisseurs institutionnels continueront à 100% à être intéressés et à entrer dans cet espace dans des tailles croissantes cette année et dans les années à venir. »

Le marché de la cryptographie, selon elle, en est encore à ses « premiers stades » par rapport aux marchés financiers traditionnels, et le retracement profond n’est que les commerçants qui ont tendance à avoir des réactions instinctives aux gros titres.

“C’est une classe d’actifs compliquée, et il y a certainement des risques”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’à mesure que l’infrastructure s’améliorera, la volatilité s’atténuera et nous verrons “des investissements plus cohérents qui durent à long terme”.

La finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) sont deux domaines qui, selon Madigan, continueront à gagner du terrain.

La crypto a “plus d’avantages”

Selon le fonds spéculatif de 7,5 milliards de dollars, SkyBridge, les investisseurs à la recherche d’une alternative monétaire alors que les ballons de la dette mondiale devraient se tourner vers Bitcoin au lieu de l’or qui devrait atteindre de nouveaux sommets l’année prochaine.

L’or numérique et l’or devraient se redresser même si la Réserve fédérale décide de réduire les achats d’actifs, a déclaré Troy Gayeski, co-directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille principal chez SkyBridge Capital.

“Nous allons nous en tenir au Bitcoin et à la cryptographie parce que nous pensons simplement qu’il y a plus d’avantages”, a déclaré Gayeski dans une interview avec Bloomberg. Bien qu’il y ait plus de volatilité, “vous allez capturer un peu plus de jus que vous ne le ferez dans l’or à partir de ce même phénomène”, a-t-il ajouté.

Depuis l’année dernière, le soutien monétaire a poussé le bilan de la Fed à un niveau record tandis que les dépenses budgétaires ont gonflé la dette publique. Ces deux facteurs présentent un risque pour la valeur du dollar, ce qui augmente l’attrait des alternatives. Gayeski a dit,

« Toutes les alternatives à la monnaie fiduciaire – qui ont toutes subi des corrections substantielles assez récentes – sont maintenant dans une bien meilleure position pour gérer cet éventuel ralentissement et ce ralentissement progressif de la croissance de la masse monétaire qu’elles ne l’étaient, car elles atteignaient des sommets plus élevés après plus élevés. hauts.

Selon certains comme Citigroup, le métal précieux « perd de son lustre » au profit de la crypto-monnaie, tandis que d’autres comme Goldman Sachs estiment que les deux actifs peuvent coexister.

Les « nouveaux sommets » arrivent

Le principal actif cryptographique se négocie actuellement autour de 36 000 $, en baisse par rapport à son record historique de près de 65 000 $ en avril. Pendant ce temps, l’or qui a atteint un record au-dessus de 2 075 $ l’once l’année dernière, est actuellement à 1 885 $ l’once.

Bullion a maintenant établi un plancher, a déclaré Gayeski, ajoutant que, malgré les discussions sur le tapering, la Fed ne commencera pas à réduire son rythme d’achats avant 2022, ce qui est haussier pour les actifs risqués, y compris BTC.

“À l’avenir, la probabilité que l’or poursuive une tendance haussière est assez élevée, atteignant de nouveaux sommets au cours de la prochaine année”, a-t-il déclaré.

SkyBridge, un gestionnaire de fonds de fonds, a une petite exposition à un mineur d’or. Le gestionnaire d’actifs propose également un fonds Bitcoin, et son fondateur Anthony Scaramucci s’est associé à First Trust Advisors sur un ETF Bitcoin.

Gayeski s’attend à ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve le produit d’ici le quatrième trimestre de 2021 ou le premier trimestre de l’année prochaine. Gayeski a dit,

“Le mélange de stratégies dans notre portefeuille plus large est amplifié par une position petite mais significative dans des alternatives aux monnaies fiduciaires comme Bitcoin.”

Bitcoin/USD BTCUSD

35 827,8859-397,69 $-1,11 %

Volume 29,4 bVariation -397,69$Ouvert35 827,8859$Circulation 18,73 mMarket Cap 671,03 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.