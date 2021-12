« L’intérêt pour le MotoGP après les adieux de Rossi dépendra des pilotes »

31/12/2021 à 13:20 CET

.

Manel Arroyo, directeur de la zone commerciale et médiatique mondiale de Dorna, la société organisatrice du Championnat du Monde MotoGP, considère que le retrait de Valentino Rossi ne doit pas diminuer l’intérêt pour le championnat tant que d’autres pilotes, tels que Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia et Marc Marquez, continuez à offrir de grandes batailles sportives.

Flux Expliquer quoi pour le moment la pandémie n’affectera pas le calendrier MotoGP 2022, qui sera la plus longue de l’histoire avec 22 circuits différents après deux ans où le nombre a dû être réduit et même répété Grand Prix dans certains lieux.

Êtes-vous optimiste à l’idée de pouvoir célébrer les 22 Grands Prix ?

L’important n’est pas que nous soyons optimistes ou pas parce que ce n’est pas entre nos mains. Ce que nous devons faire depuis Dorna, c’est analyser chaque cas avec les autorités locales à l’approche de la date du Grand Prix et être très clair sur les règles de fonctionnement dans le ‘paddock’.

Y aura-t-il encore des tests PCR pour pouvoir entrer dans la bulle MotoGP de 1 500 personnes ?

R : Nous devons nous assurer que notre bulle n’a pas de problèmes de santé dans les territoires où nous allons et vice versa, que la situation sanitaire du lieu n’affecte pas notre bulle. Alors peut-être que nous continuerons avec les tests PCR, ou au moins les tests d’antigène, pour entrer dans le paddock.

Toute la bulle est-elle vaccinée ?

Nous avons la chance que pratiquement tout le monde dans notre bulle soit vacciné, mais ce qui est sûr, c’est que celui qui a décidé de ne pas le faire aura besoin d’un test PCR négatif pour entrer.

Le premier arrêt sera à Sepang (Malaisie) les 5 et 6 février pour les tests de pré-saison. Auront-ils lieu normalement ?

En janvier, nous commencerons à évaluer chaque cas, mais pour le moment, les prévisions sont que les tests se dérouleront sans problème. Cette année nous sommes retournés en Asie après deux saisons sans pouvoir y aller à cause de la pandémie.

En fait, l’un des circuits qui font leur entrée au calendrier est Mandalika (Indonésie). Quelle est l’attractivité de la région pour Dorna ?

En Indonésie, nous sommes de loin le deuxième sport le plus suivi. Là-bas, la Coupe du monde est diffusée ouvertement à la télévision et tous les opérateurs étaient intéressés par l’achat des droits. De plus, c’est un domaine que le gouvernement souhaite développer d’un point de vue touristique. La première chose qui a été construite a été le circuit urbain, mais il souhaite également y construire un terrain de golf, entre autres constructions.

Le deuxième circuit à sortir est le KymiRing, en Finlande.

Il va sans dire que l’énorme relation que ce pays entretient avec le monde automobile, beaucoup de grands pilotes en sont venus. De plus, il a en plus l’avantage d’être à deux heures de train de Saint-Pétersbourg et cela peut attirer le public russe.

Ils ont renouvelé avec le Circuit de Barcelona-Catalunya jusqu’en 2026, mais ils n’assurent que trois Grands Prix sur cette période. De quoi cela dépendra-t-il ?

Nous nous engageons envers les équipes et les constructeurs à ce que le calendrier compte un maximum de 23 Grands Prix. En ce sens, la péninsule ibérique compte actuellement cinq circuits et, si le calendrier atteint 23, ceux de cette région devraient tourner.

Les négociations avec le gouvernement catalan ont-elles été faciles ?

Il y avait une prédisposition des deux côtés. Comme Carmelo Ezpeleta (PDG de Dorna) l’a toujours expliqué, nous avons une grande appréciation pour le Circuit. En fait, il était son PDG au début du campus et d’autres dirigeants de Dorna comme moi y ont également travaillé dans le passé.

Ce sera la première année sans Valentino Rossi. Craignez-vous qu’il y ait une baisse d’intérêt pour le Championnat du Monde Moto GP ?

Que le même intérêt continue dépendra de Quartararo, Bagnaia, Márquez et compagnie. Quand je suis entré dans Dorna au début des années 90, il y avait une dominance des pilotes nord-américains et j’ai mis mes mains sur ma tête en imaginant ce qui pourrait arriver quand ils prendraient leur retraite. Et puis Doohan, Crivillé, Rossi, Stoner, Lorenzo, Márquez sont apparus…

Alors ils s’en moquent ?

Rossi va nous manquer lors des premiers Grands Prix en Italie, mais il y a beaucoup de pilotes italiens avec des possibilités et un avenir et les gens vont les encourager. Dorna est aux commandes de la Coupe du monde depuis trois décennies et le championnat a débuté il y a 73 ans.S’il n’a cessé de croître, c’est grâce à l’attractivité du spectacle dans les courses, des batailles sportives.

En effet, l’un de ceux qui donne le plus de spectacle est Marc Márquez et ces derniers temps, il n’a pas été possible de l’apprécier en raison de sa blessure.

Il est évident que cela affecte. Avec Marc Márquez sur la piste, il y a un intérêt supplémentaire qui dépasse les frontières espagnoles en raison du spectacle qu’il apporte. Mais il faut dire que les audiences en Espagne se sont maintenues au même niveau.

Y a-t-il eu des problèmes de renouvellement des droits de télévision à cause de la pandémie ?

On était en contact avec tous les ayants droit pour se coordonner et il y avait des baisses de prix, c’était du bon sens à cause de la réduction du calendrier. Mais pendant ce temps, nous avons renouvelé des contrats et, beaucoup d’entre eux, vers le haut.

Alors, le championnat continue de grandir ?

Oui, par exemple, la croissance continue des réseaux sociaux, sur lesquels nous comptons 37 millions de followers, en est une indication. Aujourd’hui, il faut aller voir les spectateurs pour savoir où ils sont. L’objectif est que notre sport soit sur tous les appareils possibles et que la télévision à la demande ait de nombreux consommateurs. Plus de 200 pays reçoivent notre signal, qui offrait 32 864 heures de contenu en 2021.