L’intérêt pour les crypto-monnaies est à la hausse, mais les problèmes de volatilité retiennent les traders : sondage

Les crypto-monnaies ont été largement adoptées sur le continent australien, comme en témoigne une nouvelle enquête.

La volatilité décourage l’adoption généralisée de la cryptographie

Dans une précédente enquête menée par The Finder auprès de 1 004 participants en janvier, environ 1 répondant sur 4 a révélé qu’il investissait ou prévoyait d’acheter des crypto-monnaies.

Le nombre a presque doublé selon de nouvelles découvertes, selon les rapports de The Australian. Sur le nombre inconnu de répondants interrogés, environ 1 Australien sur six (environ 17%) a déclaré posséder désormais des crypto-monnaies. 13% supplémentaires ont déclaré qu’ils étaient intéressés par les crypto-monnaies et qu’ils investiraient dans l’industrie naissante au fil des mois.

Mais la plupart de ceux qui ont participé à la nouvelle enquête ont noté que la volatilité était un énorme élément dissuasif. Environ 43% ont déclaré que les fluctuations erratiques des prix étaient un obstacle pour eux de placer une participation dans les monnaies virtuelles. Cela reflète une augmentation de 14 % par rapport au sondage de janvier.

Mis à part la volatilité, l’écart de connaissance de ce que fait la crypto est de 19%, et l’utilité limitée est de 18%. Un autre obstacle est que les Australiens ne savent pas comment l’acheter, avec 22% des répondants déclarant ce fait.

50 % des participants masculins ont indiqué que la volatilité était une raison pour laquelle ils ne pouvaient pas investir dans le secteur naissant, contre 37 % des femmes interrogées.

S’exprimant sur les résultats, Kate Browne, experte en finances personnelles de Finder, a déclaré que le risque continuait de saper l’adoption des crypto-monnaies. Cependant, elle a noté qu’il s’agit d’une norme pour tout investissement.

Browne a noté que la plus grande implication des femmes dans l’espace cryptographique était un bon signe. Selon elle, cela est dû au fait que de plus en plus d’entreprises acceptent les paiements BTC et que l’utilisation de guichets automatiques (DAB) et de cartes de débit Bitcoin a contribué à la croissance de l’actif numérique.

La crypto est surévaluée

L’enquête a également noté qu’un quart (environ 25%) estimait que les crypto-monnaies étaient surévaluées. Ce nombre a augmenté de 9 % par rapport à l’enquête précédente. En outre, 32% ont déclaré qu’ils préféraient acheter des actions ou placer leur argent dans des économies plutôt que d’acheter des actifs cryptographiques.

Le marché de la cryptographie a connu une action négative sur les prix après que le patron de Tesla, Elon Musk, ait exprimé des inquiétudes concernant le protocole de minage BTC. De plus, suite à l’interdiction par la Chine des actifs numériques à des fins de paiement, le marché de la cryptographie a perdu 50% de sa valeur et est toujours en difficulté. BTC se négocie à 35 600 $ sur le graphique 24 heures.

