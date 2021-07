L’interface utilisateur conviviale pour les contrôleurs de Steam Deck remplacera le mode Big Picture, à un moment donné

in

Le mode obsolète Big Picture de Steam recevra finalement la refonte que nous avons demandée.

L’un des plus grands plats à emporter de la Pont à vapeur révéler, en dehors de toutes les discussions sur le matériel et la plate-forme, est l’interface utilisateur de l’ordinateur de poche. Il était très facile de dire que ce n’est pas du tout la configuration archaïque Big Picture que nous utilisons depuis des années.

Il s’avère que c’est parce que Valve a construit la nouvelle interface pour Steam Deck, mais il ne vivra pas seulement là-bas. La société a confirmé que, comme beaucoup le soupçonnaient, cette conception finira par remplacer Big Picture sur le client PC.

Un développeur de Valve, publiant sous le nom d’utilisateur Austinp_valve, a confirmé cette nouvelle passionnante sur les forums Steam, dans un fil de discussion discutant de cette chose exacte.

« Oui, nous remplaçons Big Picture par la nouvelle interface utilisateur de Deck. Cependant, nous n’avons pas encore d’ETA à partager », a-t-il déclaré.

Big Picture a été créé il y a près de neuf ans afin de rendre Steam plus utilisable sur les contrôleurs, à une époque où Valve tenait absolument à faire fonctionner Steam (vous vous souvenez de Steam Machines ?) comme une console. Depuis lors, l’interface utilisateur a reçu des mises à jour mineures, et bien qu’elle ait bien commencé, elle a depuis pris du retard en termes de convivialité et de fonctionnalités.

Cette actualisation est en effet attendue depuis longtemps, même si nous espérons que ce ne sera pas dans des années.

