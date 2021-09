L’interférence de passe offensive de Chris Godwin a-t-elle manqué?

in

Une autre saison, une autre nuit d’héroïsme de Tom Brady.

Oui, les Buccaneers de Tampa Bay ont émergé avec une victoire 31-29 sur les Cowboys de Dallas lors du premier match de la saison 2021 de la NFL, mais c’est une prise clé en fin de match gagnant que les fans bourdonnent vendredi matin.

Chris Godwin aurait-il dû être sifflé pour une interférence de passe offensive sur un attrapé qui a mis en place le panier gagnant?

Regardez la vidéo ci-dessous et voyez par vous-même. Je ne pense pas que ce soit AUSSI évident, et c’est probablement pourquoi les fonctionnaires ont gardé le mouchoir jaune dans leurs poches. Le replay l’a rendu un peu plus discutable:

Chris Godwin s’est trop racheté ! #GoBucs (via @NFL) pic.twitter.com/YpVsdSSy6d – Sports Illustrated (@SInow) 10 septembre 2021

Cela n’a pas été appelé interférence de passe offensive sur Chris Godwin, qui a mis en place le FG gagnant du match pour les Bucs #DALvsTB pic.twitter.com/QNZwp3Ay85 – Bad Sports Refs (@BadSportsRefs) 10 septembre 2021

Godwin a-t-il poussé? pic.twitter.com/MR2WNhxseE – B/R Gridiron (@brgridiron) 10 septembre 2021

Mike Pereira pensait également que c’était un appel limite :

Eh bien, c’était un jeu amusant à regarder. Cependant, c’était assez bâclé. Cinq revirements, 24 pénalités au total et une pénalité potentielle d’interférence de passe offensive qui, dans mon esprit, aurait pu aller dans les deux sens. Retour au travail pour moi. Je serai dans les studios demain, samedi et dimanche. – Mike Pereira (@MikePereira) 10 septembre 2021

Godwin avait ceci à dire :

Cowboys CB Jourdan Lewis dit que shove non signalé pour OPI était “tos up”. “Nous ne pouvons pas le mettre entre les mains des arbitres”, a déclaré JD. “Je ne peux pas l’appeler comme ça. C’est ce que les arbitres ont vu, pas d’appel.” Chris Godwin: “Je pense que c’était un peu de bagarre des deux côtés.” pic.twitter.com/xxzu7culCP – Jori Epstein (@JoriEpstein) 10 septembre 2021

Une certitude : il a rattrapé cette gaffe plus tôt dans le quatrième :

Chris Godwin tâtonne à la ligne de but alors que les Bucs tentent de mettre le match à l’écart. Oups ! pic.twitter.com/dVWn6jRRuu – Le retour (@thecomeback) 10 septembre 2021

Je pense que c’est trop près pour appeler là dans un moment si serré.

