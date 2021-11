L’intérieur des crimes sur les réseaux sociaux expliqué par Ajeet Gunwant Parse

Les personnes proférant des menaces, intimidant, harcelant et traquant d’autres personnes en ligne sont les crimes les plus régulièrement signalés et consultés sur les réseaux sociaux.

Les médias sociaux, selon l’expert des médias sociaux Ajeet Gunwant Prase, sont le cinquième pilier de la démocratie, et tout en élaborant sur l’avenir des médias sociaux, il a également attiré l’attention sur le côté sombre et largement ignoré de la cybercriminalité. Les cyberintimidateurs peuvent se cacher derrière un manteau d’anonymat en ligne et causer des dommages impensables sans avoir un accès physique direct à leurs victimes.

Il se souvient de sa première introduction aux médias sociaux en 2006 via Orkut, c’est à ce moment-là que les médias sociaux sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne de chacun, et maintenant le paysage a complètement changé.

Les médias sociaux ont été introduits principalement comme moyen de communication pour s’aligner avec des amis perdus de vue et pour partager des pensées, des idées et des points de vue personnels, mais avec l’augmentation progressive du nombre d’utilisateurs de médias sociaux, il y a eu un léger changement d’intérêt du public actif sur les plateformes, du partage de contenu à la violation d’informations privées.

Les crimes comme la cyberintimidation, le harcèlement criminel et les taquineries sont quelques-uns des crimes populaires et actifs qui se produisent en un clin d’œil avec quelqu’un ou l’autre sur la plate-forme. En Inde, il y a eu une augmentation de 11,8% des cybercrimes depuis 2020, avec un changement croissant pendant le verrouillage de COVID-19 et plus de 60% des crimes ont été commis pour fraude.

Expert en médias sociaux Ajeet Gunwant Prase

Selon Parse, voici les sites Web/applications les plus couramment utilisés pour générer des « faux profils » :

FacebookInstagramTwitterLinkedIn

Voici quelques-uns des crimes les plus répandus perpétrés sur ou à la suite des médias sociaux :

Cyberintimidation, harcèlement et menaces en ligne

Les personnes proférant des menaces, intimidant, harcelant et traquant d’autres personnes en ligne sont les crimes les plus régulièrement signalés et consultés sur les réseaux sociaux. Alors qu’une grande partie de ce type d’activité criminelle reste impunie ou n’est pas prise au sérieux, les victimes de ces crimes ne savent souvent pas quand informer les flics. C’est probablement une bonne idée d’informer la police si vous vous sentez menacé par une remarque publiée en ligne à votre sujet, ou si vous pensez que la menace est crédible.

Fraude et piratage

Bien qu’il puisse être normal entre amis d’accéder au compte d’un ami sur les réseaux sociaux pour publier un message de statut humiliant, il s’agit techniquement d’un crime grave. La création de faux comptes ou d’usurpation d’identité pour tromper les gens (plutôt que de les garder anonymes) peut également être considérée comme une fraude, selon les activités menées par l’utilisateur du compte faux/usurpateur d’identité.

Faire un profil fictif

Faire un faux profil d’une personne et y poster des trucs répréhensibles, y compris des images manipulées. Selon l’expert des médias sociaux Ajeet Gunwant Prase, nous pouvons prendre des mesures préventives pour aider à minimiser les risques d’être nous-mêmes victime :

Ne donnez pas vos informations de connexion aux réseaux sociaux. N’acceptez jamais les invitations d’amis de quelqu’un que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur des liens qui semblent douteux.

Rappelez-vous toujours que nos informations sont facilement disponibles sur Internet, mais nous pouvons toujours être plus prudents pour notre propre sécurité.

