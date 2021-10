L’International 10 – Grande Finale

Une finition spectaculaire à TI 10 alors que les outsiders du tournoi remportent le premier prix.

Team Spirit et PSG.LGD nous ont livré un spectacle de premier plan aujourd’hui à Bucarest, sans manquer de sensations fortes, car les deux équipes ont tout donné dans une série complète de cinq matchs.

Nous décomposons tout pour vous ici.

Jeu Un

Notre première série a vu Team Spirit avec une sirène Naga pour Illya « Yatoro » Mulyarchuk dans la voie du bas avec le soutien de l’ancien Titan de Yaroslav « Miposhka » Naidenov. Un combo qui s’est avéré bien plus fort que le combo IO/Ursa de LGD sur Zhao « XinQ » Zixing et Wang « Ame » Chunyu dans la voie du haut de LGD. Bien que la paire ait finalement remporté le résultat, Spirit a mis les choses en place pour Alexander « TORONTOTOKYO ».

En fait, au fur et à mesure que le jeu sortait des couloirs, il était clair que Spirit avait le contrôle. L’Ursa d’Ame n’a même pas jeté un coup d’œil alors que Yatoro passait juste devant lui dans la ferme. Accumuler un énorme 30k de valeur nette sur Naga. LGD ne pouvait tout simplement pas gérer ses illusions assez rapidement. Et tandis que Cheng « NothingToSay » Jin Xiang avait Pangolier au milieu, ce n’était pas assez étourdi pour empêcher Spirit de piétiner jusqu’à l’arrivée.

Ce fut une perte démoralisante pour LGD, mais une autre performance phénoménale de Yatoro, qui a mérité sa place dans l’histoire de TI lors de cet événement avec son record de trois saccages sur la scène principale.

Jeu deux

Il semblait que LGD se préparait à exécuter un Morphshaker dans le projet de ce jeu, avec Ame prenant le Morphling et XinQ exécutant un Earthshaker. Mais alors que LGD continuait de s’en tenir à son choix d’IO, cette fois pour Zhang « y' » Yiping, Team Spirit a continué à le punir.

Et Spirit avait l’air aussi effrayant que dans le premier match ; avec Yatoro sur Luna et Magomed « Collapse » Khalilov exécutant Magnus et apportant tellement de pouvoir aux initiations de Spirit.

LGD a réussi une emprise légèrement instable sur la tête d’or à la 20e minute. Mais cela fut bientôt annulé par l’offense de l’Esprit.

Yatoro a encore une fois livré un match exceptionnel à son équipe. Il est non seulement allé le 13/2/7 sur Luna, mais a également infligé 21 000 dégâts au bâtiment de l’équipe.

Team Spirit l’a arrêté à la barre des 40 minutes avec une avance de 16 éliminations. Nous étions sur un troisième match qui se rongeait les ongles. Est-ce que ça allait être l’histoire de Cendrillon de Team Spirit ? Ou LGD renverserait-il les rôles après deux matchs difficiles.

Jeu trois

Notre troisième match de la série, avec tout en jeu pour les deux équipes. Il ne faisait aucun doute que nous étions sur le point de voir de superbes Dota.

LGD a laissé le Magnus passer pour Collapse. Et beaucoup pensaient que cela signifiait une grande finale en trois matchs pour Team Spirit. Mais LGD était prêt, avec de nombreux handicaps sous la forme de Rubick de XinQ et Zhang « Faith_bian » Ruida sur Bloodseeker.

Pourtant, Yatoro n’avait rien à craindre sur Phantom Assassin, et il avait encore une fois le soutien de Collapse sur un Magnus.

Les deux équipes ont joué fort à l’ouverture de la carte, les choses semblant assez uniformes pendant les couloirs. Mais alors que les cœurs de LGD commençaient à être mis en ligne alors que le jeu atteignait son milieu, les choses semblaient assez différentes.

Le spectre d’Ame était une force avec laquelle il fallait compter une fois qu’il avait la ferme. Et NothingToSay était plus que redoutable sur son Tinker. Il s’était avéré un dur à cuire pour Spirit pendant les couloirs, mais à ce stade, il était gros sur de nombreux pick-offs et causait beaucoup de problèmes à Spirit – à la fois leurs héros et leurs tours.

Le choix d’Undying a également joué un grand rôle dans son équipe en remportant cette victoire. Il a aidé son équipe à remporter 25 de leurs victoires et à remporter lui-même les honneurs pour 7 d’entre eux.

Jeu quatre

Notre quatrième match de la série a vu Ame sur Luna, tandis que Faith_bian a attrapé le choix de Magnus cette fois-ci; et s’est immédiatement mis au travail pour améliorer son taux de victoire de 68% sur le héros. XinQ et y` ont continué à fléchir leurs choix, XinQ prenant l’Undying qui avait causé tant de problèmes lors du dernier match.

Le brouillon de Spirit n’avait pas l’air minable cependant. Yatoro avait sécurisé le Spectre ce jeu et TORONTOTOKYO était sur Templar Assassin au milieu. Collapse s’est retrouvé sur Ax pour cette carte, et Miroslaw « Mira » Kolpakov a demandé à Lion de fournir une prise pour l’équipe.

Mais LGD ne plaisantait plus. Leur précision d’horlogerie était de retour maintenant, alors qu’ils sécurisent rapidement les voies. Sortant le premier sang à seulement quinze secondes. Ils jouaient un jeu rapide cette fois-ci.

Spirit semblait avoir perdu son feu après sa défaite lors du dernier match. Et LGD en profitait. Ils étaient en hausse dans la valeur nette avec un 21k à 21 minutes.

Spirit n’avait réussi qu’un seul kill à ce stade, un choix précoce sur Undying d’environ 8 minutes. Ils n’ont pas réussi à tuer un autre jusqu’à la fin de la partie.

C’était un coup dur pour LGD, ils l’ont clôturé en 24 minutes avec une avance de 21 kills. Ils emmenaient la grande finale aux cinq matchs complets de la série.

Jeu Cinq

C’était jusqu’au fil. Celui qui a gagné ce jeu lèverait l’égide à TI 10.

Les premiers choix dans le repêchage ont vu Team Spirit arracher à nouveau le Magnus pour Collapse, ainsi qu’un Bane pour Mira. Alors qu’un Tiny s’est glissé pour LGD. Le choix d’Ame, bien sûr, aux côtés du Lycan de Faith_bian. Le match au milieu était Kunkka (NothingToSay) et Ember Spirit (TORONTOTOKYO). Miposhka a marqué un Winter Wyvern, tandis que Yatoro a pris Terrorblade comme dernier choix de Spirit.

Mais les choix les plus intéressants du projet étaient peut-être les supports de LGD. Un Skywrath Mage pour XinQ et y` Enchantress. Il restait d’autres supports solides dans la piscine, y compris le feu follet et le tisserand.

Spirit a pris les deux premiers kills tôt dans les couloirs. Bien que LGD ne dormait pas lui-même, s’assurant un petit avantage en or pendant les couloirs et portant le nombre de victimes à des nombres pairs de 9 minutes.

Mais Spirit revenait à la barre des 20 minutes, une fois que Yatoro s’était assuré un œil de Skadi; en fournissant des ralentissements qui leur ont permis d’affaiblir l’avance sur la valeur nette de LGD et d’égaliser le nombre de victimes. Une poussée pour Rosh peu de temps après a permis à Spirit de sécuriser l’égide pour lui aussi, permettant à Spirit de punir la voie médiane de LGD, renversant leurs T2.

Collapse a de nouveau été précieux pour fournir une initiation à Spirit, repoussant les supports de LGD pour donner à TORONTOTOKYO des choix faciles. Au bout de 30 minutes, ils avaient pris la tête avec un avantage net de 6 000, une avance de 8 éliminations et la dernière caserne du bas. LGD n’a eu aucun rachat pour arrêter l’enveloppement de Spirit non plus, les laissant avec le T3 moyen vers le bas.

Le mid rax est tombé à 32 minutes et Spirit se précipitait sur les T4, prêt à y mettre fin. Mais LGD a réussi à les repousser, juste à temps. Mais combien de temps a duré la vraie question ? Spirit avait 16 km d’avance, 14 victoires d’avance et se dirigeait vers la fosse de Rosh.

Alors que LGD se déplaçait pour contester, la rivière est devenue un bain de sang absolu, avec NothingToSay, XinQ, Mira, Miposhka et vous tombant tous et Roshan est parti pour se régénérer.

Mais Spirit n’avait pas besoin de l’égide du jeu pour clore ce match. À 36 minutes, ils ont ramené la véritable égide à la maison pour l’Europe de l’Est. Revendiquer le titre de champion TI 10 et établir une multitude de records en cours de route.

Sans aucun doute une victoire incroyable et bien méritée pour l’équipe de SIC, qui est entrée dans ce tournoi en tant qu’outsider et en est sortie en tant que championne.