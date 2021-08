L’international allemand Kai Havertz pourrait être prêt pour une grande année à Chelsea

L’international allemand Kai Havertz était étroitement lié au Bayern Munich l’été dernier, mais a finalement choisi de signer avec le Chelsea FC.

Cette décision de Havertz a contribué à creuser un fossé entre le manager du Bayern Munich Hansi Flick et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic, qui a finalement joué un rôle dans le départ de Flick du club pour entraîner l’Allemagne.

Maintenant, l’entraîneur de l’équipe nationale allemande de 56 ans aura enfin l’opportunité d’entraîner Havertz, qui semble être prêt pour une grosse saison.

“Je pense qu’il a le potentiel pour être l’un des meilleurs joueurs de la planète, je pense qu’il a les capacités dont on peut parler comme les autres meilleurs joueurs dans quelques années”, a déclaré Pat Nevin, ancien joueur de Chelsea et d’Everton. dans une interview exclusive avec British Gambler, qui a été mise à la disposition de Bavarian Football Works. «Beaucoup de gens pourraient dire qu’ils l’ont vu venir quand cela se produit, mais il est difficile de voir d’autres joueurs capables de faire ce qu’il peut faire dans les deux prochaines années. Havertz, en tant que joueur technique, sera parmi les meilleurs au monde. Il a adapté le système en pré-saison jusqu’à présent d’une manière inhabituelle, vous pouvez voir qu’il veut deux attaquants sur le terrain.

Quant à l’homme responsable du déploiement de Havertz de manière à ce qu’il puisse réussir, Nevin s’attend à ce que Thomas Tuchel s’attende à un succès continu pour le manager allemand.

«C’est une grande différence dans le système et il a adapté le personnel tout au long, il y a eu des moments où l’un des arrières centraux est entré au milieu de terrain. S’il avait une pré-saison complète avec toute l’équipe, il pourrait avoir des idées incroyables qui semblent vraiment complexes. Il a eu un certain temps pour apprendre à connaître les joueurs, je soupçonne qu’il ne connaissait pas beaucoup de joueurs qui ont joué contre Bournemouth », a déclaré Nevin. “Il doit se renseigner sur l’ensemble de l’équipe, et il commencera à prendre certains joueurs comme projet et cherchera à les rendre meilleurs. Tuchel prend chaque joueur et les rend un peu meilleurs, il l’a fait avec (N’Golo) Kante, (Christian) Pulisic et Havertz jusqu’à présent. Il y a des joueurs en pré-saison dont je peux voir que Tuchel a été impressionné et ce sont des joueurs qui sont si loin du tableau, donc ce sera intéressant de voir qui joue. C’est vraiment difficile de savoir ce qu’il va faire, mais ce sera excitant et je pense que les joueurs adorent travailler pour lui.

Tuchel n’aura plus le luxe d’être nouveau dans le rôle et après avoir remporté la Ligue des champions, tout le monde le cherchera. Heureusement pour l’entraîneur allemand, cependant, il a des joueurs comme ceux énumérés ci-dessus pour aider à guider son équipe à nouveau cette saison.