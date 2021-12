L’international allemand Karim Adeyemi abandonne le transfert du FC Barcelone

L’international allemand et star du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi a été lié au Bayern Munich, au Borussia Dortmund, au RB Leipzig, à l’Atletico Madrid, au FC Barcelone, au Paris-Saint Germain et à Liverpool, entre autres, mais il semble que l’attaquant pourrait en traverser au moins un. de ces prétendants hors de la liste.

Adeyemi aurait réussi à être transféré au FC Barcelone à la veille du grand match du club catalan en Ligue des champions à l’Allianz Arena par Fussball Transfers :

Le transfert au FC Barcelone est apparemment trop tôt pour Karim Adeyemi. Selon ‘Sky’, le joueur de 19 ans et son entourage ont donné un panier aux Catalans. Au contraire, l’adolescent veut faire avancer son développement grâce à un transfert en Bundesliga allemande. « Bien sûr, j’ai aussi un objectif : je veux que la prochaine étape de ma carrière se déroule dans un club de haut niveau », a déclaré le joueur offensif à Tuttosport la semaine dernière. Le pied gauche ultra-rapide pourrait emprunter un chemin similaire à celui de son prédécesseur de Salzbourg, Erling Haaland – et éventuellement suivre à nouveau le Norvégien. Selon Sky, le Borussia Dortmund est toujours le favori pour signer le jeune convoité. Le contrat du triple joueur national DFB court jusqu’en 2024. L’offre de transfert de Dortmund pour Adeyemi serait de 35 millions d’euros et aurait été mieux dotée que l’offre de Barcelone. Outre le BVB, les chances du RB Leipzig et du FC Bayern ont été calculées au sein de la Bundesliga.

Le transfert potentiel d’Adeyemi au Borussia Dortmund semble de plus en plus proche d’être un accord conclu et le jeune serait un attaquant plus puissant dans le mix pour le BVB.