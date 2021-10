L’international de Dota 2 n’aura pas de présence en personne en raison de COVID

Valve a annoncé que le tournoi de jeu professionnel massif de DOTA 2, The International, n’autorisera plus les fans à y assister en raison de COVID. L’événement se poursuit cependant et devrait commencer le 7 octobre en Roumanie, à Bucarest.

“Nous avons soigneusement évalué la hausse continue des taux de Covid en Roumanie, ainsi que l’introduction qui en a résulté de nouvelles restrictions locales à Bucarest”, a déclaré Valve dans un communiqué. “Pour assurer la sécurité de tous les joueurs, talents et personnel de production participant à l’événement, nous avons décidé de rembourser toutes les ventes de billets pour The International 2021.”

“Nous ne voulions rien de plus que d’accueillir les fans en direct à l’événement, mais nous ne pouvons plus le faire d’une manière qui nous permette de donner la priorité à la santé et au bien-être des membres du public et des participants”, poursuit le communiqué.

Tous ceux qui ont acheté un billet recevront un fonds automatiquement.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que les autorités roumaines ont annoncé de nouvelles restrictions COVID 19 pour aider à ralentir la propagation du virus, qui a infecté un record de 12 032 personnes en une seule journée jeudi. Certaines des nouvelles restrictions incluent le masquage obligatoire à certains endroits. Peut-être plus pertinent pour The International, le gouvernement a également déclaré que les restaurants, gymnases, théâtres, cinémas et autres lieux intérieurs pourraient fonctionner à 50% de leur capacité et uniquement pour les personnes vaccinées ou précédemment infectées.

Alors que les fans ne seront plus autorisés à The International, le spectacle se déroule toujours comme prévu à partir du 7 octobre. “Nous sommes impatients d’accueillir sur scène les meilleures équipes Dota du monde et de partager l’expérience en ligne avec des millions de fans à travers monde », a déclaré Valve.

L’International a une cagnotte de plus de 40 millions de dollars, ce qui est l’une des plus grosses bourses pour toute compétition professionnelle de tous types.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.