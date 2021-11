L’International Documentary Association révèle les lauréats des bourses

SUBVENTIONS

Les Association Internationale du Documentaire (IDA) accordera des subventions totalisant 105 000 $ à cinq films par le biais de son Fonds documentaire Pare Lorentz sur le thème « Défier la suprématie blanche ».

Les films sont « Aanikoobijigan » (Adam Khalil, réalisateur ; Zack Khalil, réalisateur ; Steve Holmgren, producteur ; Francesca Alfano, productrice ; Tiffany Sia, coproductrice ; Grace Remington, coproductrice) ; « Brigidy Bram : La vie et l’esprit de Kendal Hanna » (Laura Gamse, réalisatrice/productrice ; Kareem Mortimer, réalisatrice/productrice) ; « Home Is Somewhere Else » (Carlos Hagerman, co-réalisateur/producteur ; Jorge Villalobos, co-réalisateur) ; « The Quiet Part » (titre provisoire) (Rachel Lauren Mueller, réalisatrice ; Ariel Tilson, producteur ); et « Yintah » (Michael Toledano, réalisateur/producteur ; Jennifer Wickham, productrice ; Franklin López, producteur ; Brenda Michell, productrice).

De plus, les cinéastes Ilse Fernandez (« Exodus Stories ») et le gagnant de Sundance Rintu Thomas (« Writing With Fire »), recevront le prix de l’IDA Subventions Logan Élévation de 25 000 $ chacun.

Soulignant le soutien de l’IDA à la diversité, parmi les subventions Pare Lorentz, un projet est réalisé et/ou produit par un cinéaste non binaire et quatre sont réalisés et/ou produits par une femme. Quatre ont un réalisateur et/ou un producteur BIPOC (Noirs, indigènes et autres personnes de couleur) et quatre réalisateurs et/ou producteurs s’identifient comme LGBTQ+.

Depuis 2011, l’IDA a fourni plus de 5,9 millions de dollars de subventions via ses fonds documentaires.

« Invasion barbare »

Avec l’aimable autorisation de Good Move Media

Les Festival international du film de Rotterdam (26 janvier – 6 février) a révélé les premiers titres confirmés pour sa 51e édition qui sera un événement en personne. Le meilleur des caractéristiques du brin Limelight fest Apichatpong WeerasethakulLauréat du prix du jury de Cannes « Memoria », Hamaguchi Ryūsuke‘s « Conduis ma voiture », Gaspar Noéest « Vortex », Clio Barnard‘s « Ali et Ava », Joachim Trèves

est « La pire personne du monde », qui a remporté Renate Reinsve meilleure actrice à Cannes, Gabriele Mainetti‘s « Freaks Out » et Audrey Diwan« L’événement », lauréat du Lion d’or de Venise.

Le cinéma contemporain Harbour strand comprend « I morti rimangono con la bocca aperta » de Fabrizio Ferraro, « Barbarian Invasion » de Tan Chui Mui, « Medusa » de San Sebastián d’Anita Rocha da Silveira, « The Execution » de Lado Kvataniya et « The Alleys » de Bassel Ghandour. «

Le talent émergent Bright Future comprend « La dernière chevauchée des loups » d’Alberto De Michele, « Inmotep » de Julián Génisson, « Les plaines » de David Easteal et « As in Heaven » de Tea Lindeburg.

Les IFFR Pro Days (du 30 janvier au 2 février) regroupent CineMart, Rotterdam Lab et le Pro Hub.

« Couvre-feu »

TBA Studios

tenue des Philippines TBA Studios a acquis pour distribution le thriller malaisien « Lights Out » (titre original « Siapa Tutup Lampu »), réalisé par le cinéaste émergent Aliff Ihsan Rahman d’après un scénario d’Azhar Jalil et produit par Horizon Film Entertainment et Articulate Fusion Productions.

Il suit l’histoire de cinq amis impliqués dans un accident et enfermés dans une morgue, qui est fréquemment perturbée par des images et des sons mystérieux et les lumières s’éteignent soudainement.

TBA Studios présente le film au Marché du film américain aux côtés d’autres acquisitions telles que le documentaire musical « Fanny: The Right To Rock », le thriller policier urbain « Boundary » et le documentaire « A is for Agustin ».

