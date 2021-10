L’International GT Open baisse le rideau avec une finale à couper le souffle sur le Circuit

24/10/2021 à 19h00 CEST

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a mis la touche finale à la saison 2021 de l’International GT Open avec une finale peu adaptée aux âmes sensibles. La dernière course de l’année a également permis au pilote local Andy Soucek de se rattraper face aux fans, luttant jusqu’au bout pour la victoire. Cette victoire a pourtant fini par se jouer en faveur de Nick Moss et Joe Osborne de l’équipe Inception Racing, mais le spectacle offert et l’exhibition de talent réalisée confirment le niveau de la compétition et la qualité des Espagnols.

Prévue à une heure, dans la course d’aujourd’hui tout s’arrangeait pour l’équipe Inception Racing. Nick Moss et Joe Osborne ont réussi à réaliser le tour le plus rapide ce matin, grâce auquel ils ont obtenu la première position sur la grille de départ. L’équipe avec la McLaren 720 S GT3 a pris la ligne directe au départ et a roulé confortablement en position d’honneur pendant près de 45 minutes. Des équipes comme AKKA ASP (Jim Pla, Thomas Drouet), Inception Racing (Brendan Iribe, Ollie Millroy) et AKM Motorsport (Loris Spinelli, Florian Scholze) sont passés à la deuxième place.

Andy Soucek, pour sa part, était chargé de défendre le premier relais Lechner Racing, grimpant de nombreuses positions. L’Espagnol a été le premier pilote à entrer dans la voie des stands pour faire changer de pilote, laissant à Al Faisal Al Zubair une quatrième position qu’il n’a pas pu maintenir car ses plus proches rivaux ne s’étaient pas encore arrêtés. Avec les tours qui s’écoulaient et la grille plus stable après tous les changements, Al Faisal Al Zubair était déjà deuxième du classement.

A partir de ce moment, Lechner Racing n’a cessé de courir après Inception Racing, qui était en tête. Les distances entre les deux participants ont été raccourcies jusqu’à ce qu’ils soient pratiquement coincés. Al Faisal Al Zubair était devant Nick Moss, mais Nick Moss a rendu la pièce. La McLaren et la Porsche 911 GT3-R II ont attiré tous les regards dans le dernier quart de l’événement, avec Inception Racing finalement victorieux. Malgré tout, Andy Soucek et Al Faisal Al Zubair, qui ont vu hier le championnat leur échapper, ont montré qu’ils ne manquaient pas de talent et repartent de Barcelone avec un bon goût dans la bouche.

Les champions déjà proclamés, Michele Beretta et Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing) étaient les troisièmes invités sur le podium aujourd’hui, une position dont ils ont hérité après la pénalité de trois secondes infligée à l’équipe AKKA ASP pour cause d’accrochage. En prêtant attention à une équipe entièrement à domicile, Baporo Motorsport, il convient de noter que Jaume Font et Álvaro Díaz-Varela ont une nouvelle fois remporté la catégorie Am, ce qu’ils ont fait hier.

Le Q1 by EMG Motorsport remporte la GT Cup Open Europe

La course GT Cup Open Europe a été tout aussi intéressante que celle de son frère aîné. L’équipe Q1 by EMG Motorsport a placé deux de ses unités aux premières places, avec Jan Lauryssen remportant la victoire et Nicolas Vandierendonck et Dirk Schouten à la deuxième place.

La troisième place revient au Catalan NM Racing Team. August MacBeth et Albert Estragués ont réalisé un test spectaculaire, allant du moins au plus. Non seulement ils ont remporté le bronze, mais ils ont également remporté la catégorie Am. Ce résultat est une bouffée d’air frais pour l’équipe de Nil Montserrat, puisqu’hier, il a subi une touche peu avant de terminer la course avec l’un de leurs adversaires.

Les déjà champions de la GT Cup Open Europe Maciej Blazek et Mateusz Lisowski étaient sans aucun doute reconnaissants d’avoir décroché le titre hier, puisqu’aujourd’hui ils n’ont pas pu ajouter de point à leur palmarès puisqu’ils n’ont pas terminé la course.

De nouveaux invités sur les podiums de l’Euroformula Open

Jack Crawford (Team Motopark), Louis Foster (Crypto Tower Racing Team) et Enzo Trulli (Carlin) étaient les vedettes de l’avant-dernière course de la saison Euroformula Open. Les pilotes ont franchi la ligne d’arrivée dans cet ordre et ont complété un podium dans lequel seul Enzo Trulli réitère par rapport à la course de samedi.

Dans l’après-midi, la compétition de monoplace a organisé la troisième bataille du week-end, avec une nouvelle victoire pour Jack Crawford, l’incontournable dominateur du jour. Le champion déjà 2021, Cameron Das (Team Motopark), a terminé deuxième, suivi de son rival pour le titre Louis Foster (Crypto Tower Racing Team).

Brenier répète dans la formule Maxx

Christopher Brenier (Easy Formula) s’impose une nouvelle fois dans le championnat Maxx Formula. Le Français a remporté la deuxième course du week-end et augmente ainsi son avantage au tableau des points. Gilles Brenier (Easy Formula) et Nicolas Matile (ZIG-ZAG) sont montés sur le podium de l’épreuve monoplace.

Mathys Jaubert est le meilleur du Caterham Roadsport

Le Français a obtenu une victoire confortable, avec plus de six secondes d’avance. Ni Patrick Thome ni Christian Di Palma, respectivement deuxième et troisième, n’ont eu cette tranquillité, qui sont entrés sur la ligne d’arrivée à quelques millièmes l’un de l’autre, offrant une bataille de catégorie.

Course atypique sur la Caterham 420R

L’épreuve de la coupe Caterham 420R s’est terminée derrière la voiture de sécurité en raison d’une double sortie de piste. Même dans ces conditions, Tom Vredier était le coureur le plus avantageux, ajoutant une victoire en territoire catalan. Adrien Catelin et Henri Bizet montaient sur le podium.

Prochaine étape : le week-end de course

Les 13 et 14 novembre, Racing Weekend clôturera la saison. Il amènera les compétitions CET-RACE, TCR Spain, Spanish Super Touring Car Championship, GT-CER Spain Championship, Spanish F4 Championship et Clio Cup Europe sur la piste catalane.