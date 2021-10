L’International GT Open clôture son parcours sur le Circuit

22/10/2021

Le à 21:04 CEST

Le Circuit de Barcelona-Catalunya continue d’être immergé dans le monde du GT et, après la célébration du Festival of Speed, auquel était présent le concours Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, c’est maintenant au tour de l’International GT Open, un autre des championnats de référence du continent.

Une fois de plus, le public pourra accéder aux installations sportives aussi bien le samedi que le dimanche et profiter d’un programme très complet. Le plat principal est, sans aucun doute, le résultat de la International GT Open, dans lequel il y a un pilote à domicile qui se bat pour le titre. Il s’agit d’Andy Soucek, engagé chez Lechner Racing aux commandes d’une Porsche 911 GT3-R II. L’Espagnol est jumelé à l’Omanais Al Faisal Al Zubair -le troisième classé- et ils comptent respectivement 22 et 40 points de retard sur les leaders, Frederik Schandorff et Michele Beretta de l’équipe Vincenzo Sospiri Racing (Lamborghini Huracan GT3 EVO).

Dans l’International GT Open, une équipe locale, Baporo Motorsport, a également officialisé sa participation, une équipe consacrée qui relève le défi avec Jaume Font et Daniel Díaz-Varela, tous deux avec de nombreux antécédents dans le monde de la résistance nationale. L’équipe locale réalisera ses performances avec une Mercedes AMG GT3. En revanche, il faut également souligner Vincenzo Sospiri Racing, qui n’a plus de rival au classement par équipes, monopolisant la première position.

La GT Cup Open Europe Il partagera la piste avec l’International GT Open, et ensemble ils affronteront deux courses de 70 et 60 minutes chacune. Au cours du week-end, nous devrons être au courant de la lutte pour la couronne entre Maciej Blazek et Mateusz Lisowsk (A&P Racing Team PTT Tech Support) avec Maciej Darmetko et Artur Janosz (Q1 by EMG Motorsport). Le NM Racing Team, équipe locale, sera également de la partie avec August MacBeth et le Catalan Albert Estragués.

Toujours sous l’égide des mêmes organisateurs, le Euroformule Ouverte la saison se termine sur le Circuit. L’Américain Cameron Das est celui qui a tout sur le bon pied pour être proclamé champion 2021 avec le Team Motopark. Louis Foster (Cryptotower Racing Team) suit dans le tableau des points, bien que l’Anglais ait 63 points de moins. Son coéquipier Nazim Azman a pris la troisième place provisoire.

Les téléspectateurs pourront également regarder un concours avec lequel ils ne sont peut-être pas aussi familiers. C’est la Caterham Cup, avec deux divisions différentes. D’une part, le Caterham 420R, qui regroupe les unités les plus puissantes et, d’autre part, les Caterham Roadsport, qui fonctionne comme une catégorie intermédiaire. Le casting n’est pas perdu et promet deux jours de vitesse et d’adrénaline sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.