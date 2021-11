L’international polonais Jan Bednarek inspiré par le professionnalisme de la star du Bayern Munich Robert Lewandowski

Le sentiment de voir jouer Robert Lewandowski est irréel, ce qui signifie que l’on ne peut qu’imaginer ce que cela fait de jouer aux côtés du meilleur attaquant du monde. L’international polonais du Southampton FC, Jan Bednarek, a récemment expliqué à quel point il se sentait exalté de travailler avec le n°9 du Bayern Munich.

Dans une interview accordée à Daily Echo, le joueur de 25 ans a expliqué comment Lewandowski aide à donner l’exemple aux jeunes joueurs émergents de l’équipe nationale.

«C’est un bon moment pour moi parce que vous pouvez apprendre beaucoup, vous pouvez regarder ce que fait le meilleur attaquant du monde. Comment il se comporte, à quel point il est un professionnel et je pense que pour nous les jeunes joueurs, il est un excellent exemple et un joueur qui vous donne beaucoup de motivation », a déclaré Bednarek. « Il peut nous montrer qu’il n’y a pas de limite. Avec un travail acharné et de la conviction, vous pouvez atteindre le plus haut niveau et être le meilleur joueur du monde. »

Bednarek est nommé aux côtés de Lewandowski dans l’équipe de Paulo Sousa pour les éliminatoires de la Pologne à la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie plus tard ce mois-ci. La Pologne occupe désormais la deuxième place du groupe I, avec 17 points en 9 matchs – trois points de moins que l’Angleterre, leader du groupe – avec deux matchs à jouer.