L’internationale Eva Navarro déchire sa plastie des ligaments du genou

22/12/2021 à 18:36 CET

.

Le footballeur international de Levante Femenino Eva Navarro souffre d’une déchirure partielle de la plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche et devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, a rapporté le club valencien.

Eva Navarro, l’un des joueurs les plus projetés du football espagnol, s’est blessé lors du match contre Alaves le week-end dernier et a subi une grave blessure au genou qui a été opéré en mars dernier, lorsque le ligament croisé s’est déchiré et qu’il a été absent pendant près de huit mois.

Le club valencien a annoncé que le joueur de 20 ans subira une intervention chirurgicale « dans les prochaines dates & rdquor; et lui a souhaité « le meilleur rétablissement possible ». De plus, le j’ai soulevé a signalé que l’agresseur Gio queiroz Il souffre d’une blessure au quadriceps à la jambe gauche.