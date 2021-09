L’Internet est le média le plus consommé après la télévision dans l’Inde rurale : rapport

La recherche a été menée avec le solide réseau de données et d’informations de Kantar et l’intelligence marketing rurale de Dialogue Factory dans 18 États indiens.

Au cours des dernières années, il y a eu une révolution Internet dans l’Inde rurale, le média en ligne étant le média le plus consommé après la télévision. En ce qui concerne la consommation de contenu en ligne, la musique/audio (69%) est en tête du peloton, suivi par les actualités (49%) et les jeux (33%), a révélé la deuxième édition du Rural Covid Barometer Report de Kantar et GroupM. La recherche a été menée dans 18 États indiens, auprès d’adultes ruraux (âgés de plus de 18 ans) avec une représentation par sexe, NCCS et groupes d’âge.

Selon le rapport, l’utilisation des applications vidéo/OTT est tirée par YouTube à 87% (la plupart au Rajasthan, AP/Telangana, TN et Bihar) suivi de Disney+ Hotstar à 30% (utilisation la plus élevée en UP, TN, Gujarat, Kerala) . WhatsApp et Facebook sont les plateformes de médias sociaux/messagerie les plus utilisées à 87% (la plupart au Rajasthan, AP / Telangana, Karnataka) et 66% (la plupart à Odisha, UP, Gujarat et West Bengal) respectivement. Phone Pe est l’application de paiement numérique la plus utilisée avec 19% de consommateurs ruraux ayant utilisé ces services au cours des six derniers mois. L’utilisation de Phone Pe est tirée par le Karnataka à 46% suivi du Rajasthan à 38%.

Le rapport a également déclaré que l’Inde rurale est très préoccupée par la situation de Covid dans la deuxième vague. Les préoccupations sont plus élevées chez les femmes (91 %) que chez les hommes (85 %) et dans les tranches d’âge supérieures (plus de 55 ans). Ces inquiétudes sont principalement motivées par l’impact de Covid sur la vie et le fonctionnement quotidiens (la plupart pour les 25-55 ans), la peur de tomber malade et le besoin global de planification financière. En conséquence, les habitudes de consommation et d’achat en milieu rural ont connu un changement majeur.

Cependant, si les consommateurs sont inquiets, la plupart sont également positifs quant à la reprise économique une fois la situation normalisée. Près de trois ménages ruraux sur quatre ont reçu une forme d’aide via des programmes du gouvernement indien, offrant ainsi aux consommateurs le coussin financier dont ils ont tant besoin. Concernant les circuits de distribution, les consommateurs privilégient les commerces de proximité de village pour l’achat de produits d’épicerie (56%), d’hygiène corporelle (49%) et d’entretien (45%). Même les articles coûteux comme l’électronique grand public (50%) et les biens durables (46%) sont préférés pour être achetés dans ces magasins locaux. Les consommateurs ruraux économisent 25 % de leurs revenus, ajoute le rapport.

La pandémie a fait évoluer le processus de prise de décision des consommateurs ruraux, a déclaré Dalveer Singh, responsable du marketing expérientiel – APAC, GroupM Dialogue Factory. «Ils surveillent leurs dépenses et hiérarchisent leurs habitudes d’achat en fonction des besoins de l’heure. Il y a une acceptation positive de la vaccination. Les Indiens ruraux des classes supérieure et moyenne sont plus proactifs dans la planification financière pour faire face aux contraintes de covid, qui font de ces marchés un endroit important pour introduire des produits d’investissement et d’épargne. Pour résumer, il y a un profond sentiment d’élévation au sujet de l’avenir économique de l’Inde », a ajouté Singh.

Quant à l’avenir, la croissance des secteurs des biens de consommation durables et de l’automobile (deux-roues) devrait ralentir au cours des six prochains mois. Cependant, la catégorie des smartphones devrait connaître une croissance rapide dans un avenir proche. Le secteur de la construction devrait également connaître un rebond, les consommateurs devant dépenser pour la construction d’une maison ou entreprendre de plus petits travaux de construction au cours des six prochains mois.

Pour Puneet Avasthi, directeur exécutif principal, division Insights, Kantar, avec un consommateur rural très concerné, l’Inde rurale planifie mieux ses finances et est encline à adopter un état d’esprit d’épargne. « Cela offre une marge de croissance importante pour les produits d’épargne et d’investissement tels que l’assurance et même les fonds communs de placement. De plus, nous assistons à une augmentation significative des paiements numériques en tant que mode de transaction important, cela offre une plate-forme robuste pour l’inclusion financière rurale, ainsi que pour des promotions hyperlocales appropriées. Avec le changement des priorités de consommation en faveur des produits de santé et d’hygiène (une tendance qui se maintient depuis la première vague), les marketeurs FMCG devraient tirer parti de cette tendance pour planifier leur pipeline d’innovation », a-t-il déclaré.

