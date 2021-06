L’Internet haut débit postpayé Jio Fiber avec un coût d’entrée initial nul est lancé en Inde : forfaits, tarifs et tout ce que vous devez savoir

in

Les offres postpayées sont proposées avec les forfaits prépayés existants que Reliance a précédemment publiés.

Reliance Industries Limited a commencé à déployer des forfaits Internet haut débit postpayés JioFiber en Inde. Les plans ont été introduits à un prix de départ de Rs 399 par mois, ce qui est assez agressif pour ce qui est proposé. Jio offre des options de six mois (semi-annuelles) et de 12 mois (annuelles). Ces forfaits Internet haut débit postpayés n’auront aucun coût d’entrée initial, ce qui signifie que l’entreprise ne prendra aucun frais d’installation ni aucun dépôt de garantie.

Les offres postpayées sont proposées avec les forfaits prépayés existants que Reliance a précédemment publiés. Pour l’instant, le prix des forfaits est aussi bas que Rs 399 par mois. Les plans vont jusqu’à Rs 8 499 par mois. Les utilisateurs postpayés de JioFiber peuvent également opter pour un décodeur 4K avec un dépôt de garantie remboursable de Rs 1 000.

Pour Rs 399 par mois, la société propose actuellement une vitesse de 30 Mbps ainsi que des données illimitées et une connexion fixe avec des minutes d’appel illimitées. Un autre plan déployé par la société concerne Rs 699, qui dispose également d’une connectivité fixe et de données illimitées. Avec ce plan, les utilisateurs obtiendront une vitesse de 100 Mbps.

En dehors de cela, les autres plans JioFiber sont au prix de Rs 999, Rs 1 299 et Rs 2 499. Dans le cadre du plan Rs 999, les utilisateurs bénéficieront des avantages de base ainsi que d’une vitesse de 150 mbps. Cela inclut également les abonnements aux plateformes et services OTT. Les deux autres forfaits offrent également des débits élevés de 300 mbps et 500 mbps.

La société a également des plans 1 Gbps dans son pipeline qui ont été au prix de Rs 3 999 et Rs 8 499. Ces forfaits ont respectivement une limite de données illimitée de 3300 Go et 6600 BG.

Pendant ce temps, pour les forfaits prépayés, Jio avait annoncé en avril une période de validité supplémentaire de 30 jours pour ses forfaits de six mois et annuels. La société pourrait également étendre cela aux utilisateurs postpayés de JioFiber.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.