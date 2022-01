L’Internet japonais réagit aux plans cryptographiques de Square Enix

Le 1er janvier, le PDG de Square Enix, Yosuke Matsuda (photo), a décidé de célébrer la nouvelle année avec les plans de l’entreprise pour des choses comme la blockchain et les NFT.

Vous avez peut-être lu ce que les internautes anglophones pensaient de l’annonce de Square Enix, mais regardons maintenant ce que pensaient les internautes japonais.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon de commentaires provenant de babillards tels que 2ch et 5ch, Twitter et de sites de jeux japonais populaires tels que Hachima Kikou.

« C’est une annonce que Square Enix est terminé. »

« Les jeux de blockchain sont lents. »

« Laissez-moi dire ceci aussi simplement que possible : créez des jeux intéressants. C’est ça. »

« Ils [Square Enix] était un grand développeur de jeux.

« Whaa, c’est tellement louche… »

« C’est vraiment officiel ? C’est la salutation du nouvel an du président [of Square Enix]?

« Je suis heureux que les jeux de blockchain agréables augmentent ! »

« C’est dégoûtant. Les NFT sont un produit de jeu d’argent sans valeur.

« En termes simples, ils n’ont pas l’intention de créer des jeux intéressants. »

« Je n’ai aucune idée de ce que tout cela signifie. »

« Cette entreprise n’a pas d’avenir.

« Ils se sont égarés.

« Il semble que ce soit pour les actionnaires. »

« Ne vous perdez pas dans la blockchain et les NFT, et n’oubliez pas le précédent créé par Second Life. »

« Il semble que les gens en Amérique détestent vraiment les NFT. »

« Jouez pour gagner ! Nous sommes arrivés à l’endroit où vous pouvez jouer dans le métaverse. Je suis surexcité! »

« Le rideau se lève sur une nouvelle ère pour les jeux en monde ouvert. »

« C’est Square Enix, après tout, alors ils vont tout gâcher. »

« Donc, ils n’ont plus la possibilité de créer des jeux, alors ils auront des joueurs qui se vendent des choses et vivent ensuite des commissions ? »

« J’attends ça avec impatience. »

« La blockchain ressemble vraiment à une fraude. Cela a une bouffée de consultants louches.

« Square Enix est déjà en retard sur la tendance, alors ils vont foirer. »

« Cela signifie qu’ils n’ont pas de nouvelles idées. »

« Quel est l’intérêt réel des NFT et du métaverse… »

« Je comprends. Non, je ne le fais pas.

« Ils deviennent une société d’investissement.

« Juste à partir de la seule déclaration, un manque total d’intelligence est véhiculé. »

« Cela donne l’impression qu’ils gaspillent à nouveau de l’argent. »

« On dirait qu’ils sont des suiveurs. Cette entreprise ne peut rien faire de nouveau à partir de zéro.

« C’est un modèle économique intéressant.

« Je prédis un flop total. Je me suis souvenu de l’époque où le film de Square Enix a été bombardé et la société était au bord de la faillite.

« Il semble que Final Fantasy sortira dans le métaverse.

« La fusion entre Square et Enix était une erreur. »

« Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour payer des impôts ? »

« C’est fou que Square Enix soit devenu une entreprise qui fait ce genre de déclarations publiques. »

« Il n’y a aucun mérite pour eux de commencer cela maintenant. »

« Où est la deuxième partie du remake de FFVII ? Quand est-ce [FF]XVI qui sort ?

« Trop peu, trop tard. »

« Je ne peux que prédire que cela se révélera être une erreur. »

« Incroyable. J’ai lu tout cela et rien de tout cela n’est resté dans mon cerveau.

« Donc, en fin de compte, avec la blockchain, les objets du jeu auront certainement de la valeur ? Et en quoi c’est différent du commerce en argent réel dans les MMO, c’est… ? »

« L’avenir de Square Enix est sombre. »

« C’est parce qu’ils ne peuvent pas faire Final Fantasy pour toujours. »

« Il y a beaucoup de mots, mais je ne suis rien de tout ça. »

« C’est formidable d’avoir un système dans lequel tout le monde peut gagner de l’argent grâce à sa créativité. »

« Il ne semble pas que Square Enix se tourne vers les joueurs. »

« L’enfer est-ce que ce type dit ? Je ne comprends pas du tout.

« En plus de Dragon Quest, les jeux de cette société sont ennuyeux. »

« Il n’y a que peu de gens qui peuvent créer. »

« Quelle est la différence entre un jeu blockchain et un jeu en ligne ? »

« Même pour plaisanter, ce n’est pas drôle. »

« Je vais jouer sur ma Switch. »

« De toute façon, cette entreprise ne peut faire que Final Fantasy et Dragon Quest. »

« Je ne peux vraiment pas croire que quelqu’un d’aussi incompétent soit le président [of Square Enix]. «

« Le buzz autour du métaverse et des NFT est déjà terminé. »

« Je me demande si cela va être mélangé à Dragon Quest et Final Fantasy. »

« Encore une fois, ils vont mettre des étiquettes de prix sur des choses sans valeur ? Cela semble stupide.

« Je veux que ces dopes cessent d’utiliser ce jargon de type cyborg et créent des jeux intéressants. »

« Eh bien, cette année va être mauvaise aussi. »