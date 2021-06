“L’interprète de l’espace” Thomas Muller est un farceur mais ses chiffres ne sont pas une question de rire

Quelqu’un a un jour tweeté que Thomas Muller était le joueur le plus sous-estimé parmi les joueurs notés.

En d’autres termes, tout le monde sait qu’il est de classe mondiale, mais personne ne réalise à quel point l’icône du Bayern Munich est vraiment exceptionnelle.

.

Muller existe depuis si longtemps, c’est bizarre de penser qu’il n’a que 31 ans

C’est peut-être à cause de son apparence souvent disgracieuse sur (et en dehors) du terrain.

Joker par nature, notre conscience globale de Muller vient autant de moments viraux hilarants que de ses moments forts de jeu.

De son gag de Robert LewanGOALski aux images de lui rebondissant dans des boîtes de nuit aussi bavaroises que possible, ces choses façonnent peut-être notre impression du footballeur.

Ou peut-être est-ce le fait que vous ne pouvez pas vraiment quantifier ce qu’il fait.

Muller a fait référence à une “nuit froide et venteuse à Stoke” lors d’une interview d’après-match la saison dernière

Par exemple, c’est son habile irruption dans la surface et sa mise à pied habile de Joshua Kimmich qui ont aidé à préparer le vainqueur de Kingsley Coman en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en 2020.

Mais ce genre de choses n’est pas enregistré dans l’aperçu statistique général du jeu.

C’est ce que Muller fait et fait depuis 13 ans. L’Angleterre, qui se prépare à affronter l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 mardi soir, le saura dès sa dernière rencontre lors d’un tournoi majeur en 2010.

Nous nous souvenons du “but” de Frank Lampard qui n’a pas été donné, mais nous oublions que les Trois Lions ont été déchirés par un Muller de 20 ans, qui a marqué deux fois et en a créé un autre lors de la victoire 4-1 de son pays en Afrique du Sud.

GETTY

L’Allemagne a battu l’Angleterre 4-1 lors des 16 derniers de la Coupe du monde 2010 – la dernière fois qu’ils se sont rencontrés dans un tournoi majeur

Et bien qu’il n’ait jamais été considéré comme une machine à buts, son nombre est toujours extraordinaire.

Ils étaient si bons la saison dernière que le patron de l’Allemagne Joachim Lowe a dû le rappeler pour l’Euro 2020 après avoir apparemment annulé la carrière de Muller en Allemagne en 2018.

Il a joué un rôle de premier plan pour le Bayern Munich dans une autre campagne victorieuse, marquant 14 fois et fournissant 18 passes décisives en 44 matches – plutôt inquiétant pour l’Angleterre.

Cela fait donc 295 buts pour le club et le pays, dix titres de Bundesliga, six Coupes DFB, deux Ligues des champions et une Coupe du monde. Oh et au fait, il n’a que 31 ans.

. – .

Muller est déjà une légende du Bayern et reste un acteur clé

Bien qu’il ait rejoint le Bayern à l’âge de dix ans en 2000 et qu’il ait fait ses débuts en équipe première il y a plus de dix ans, Muller a toujours des experts et des fans qui se grattent la tête.

Pour commencer, quelle position joue-t-il même? Où que se trouve l’espace, c’est là que vous le trouverez.

“Je n’aime pas être classé comme attaquant, je ne me considère pas comme tel”, a déclaré Muller.

« J’aime être actif dans l’espace derrière le milieu de terrain adverse. C’est là que je peux le plus blesser l’adversaire. Je suis un mélange entre un attaquant et un milieu de terrain. Je suis Raumdeuter (interprète spatial). C’est une question d’instinct.

Muller est le premier et peut-être le dernier Raumdeuter dans le football mondial – et tandis que l’Angleterre fera bien de le suivre mardi.