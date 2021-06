“L’intersaison” de J. Cole et ses références, expliquées

J. Cole traite sa discographie comme un roman. Tout mène à quelque chose, les thèmes et les idées sont revisités encore et encore. Ses projets sont jonchés de bars de précédents LP et mixtapes, s’appuyant sur un récit cohérent sur un jeune enfant de Caroline du Nord rêvant de devenir une superstar. Sur The Off-Season, Cole fait constamment référence à ses premiers projets comme Forest Hills Drive en 2014 et KOD en 2018. Il revisite les thèmes du péché et de l’acceptation, essayant de vivre la modestie tout en se livrant aux richesses que son succès lui a apportées. Mais il s’engage aussi plus complètement dans l’histoire du genre.

Écoutez The Off-Season de J. Cole sur Apple Music ou Spotify.

Sa profonde compréhension de l’histoire du hip-hop, de ses acteurs clés et de ses moments caractéristiques lui a permis de puiser dans l’héritage du jeu. Aucune référence n’est interdite. Tout au long de The Off-Season, Cole fait référence à des pairs et à des légendes, à des bars célèbres et à des histoires mythiques. En référençant des artistes comme Jeezy, Eminem, et Nipsey Hussle, en citant les paroles de Nas, Notorious BIG et Styles P, Cole fait deux choses. Premièrement, il exprime sa profonde compréhension des thèmes qui sont restés pertinents au cours de l’histoire du rap. Deuxièmement, il se place fermement dans le canon des MC de tous les temps. J. Cole n’est pas seulement un rappeur à la hauteur de ses pouvoirs, mais le rare MC qui peut jongler avec le présent et un héritage grandissant en même temps. Jetons un coup d’œil à la façon dont il le fait tout au long de The Off-Season.

9 5 . Sud

Pour commencer The Off-Season, Cole a recruté l’icône du rap new-yorkais Cam’ron. La légende des diplomates jappe sa signature « Killa ! » avant de céder la place au premier couplet de Cole. Tout au long du morceau, le Carolina MC utilise des références au rap pour situer depuis combien de temps il dirige le jeu de rap. Il rappe, “Aller et venir de NC à New York quand Jeezy avait la couronne”, faisant allusion au début des années 2000, lorsque le pilier d’Atlanta Young Jeezy (maintenant juste Jeezy) dominait le paysage grâce à ses raps brillants et anthémiques.

Cole est avant tout un étudiant en rap, il n’est donc pas surprenant qu’il fasse référence à Nas. Il crache : “Je me lève, époussette mes vêtements, le sommeil est le cousin de la mort/Pas l’intention de m’endormir, les rues, ça ne vient pas avec une arbitre.” Sur « NY State Of Mind » d’Illmatic, Nas rappe : « Ça tombe profondément comme dans mon souffle/je ne dors jamais, car le sommeil est le cousin de la mort. Dès les premiers instants de The Off-Season, J. Cole se situe parmi les plus grands de tous les temps.

amari

En l’espace de quatre mesures sur “amari”, Cole parvient à faire de subtiles allusions au rap Hall of Famers. D’abord, il rappe : « Hors du béton était une rose et les hivers étaient froids », qui vient d’un poème écrit par Tupac Shakur. L’original se lit comme suit : « Avez-vous entendu parler de la rose qui a poussé/d’une fissure dans le béton ? » La comptine a ensuite été publiée en tant que chanson posthume. Quelques lignes plus tard, Cole crie Queensbridge, le meilleur du Queens, Mobb Deep, lorsqu’il rappe : “C’est là que les opps rampent très lentement / ne voteront pas mais ils se ruent profondément avec les poteaux.” Polonais ici est l’argot pour les armes, que Cole utilise intelligemment pour être entendu comme « sondages ».

mon. la vie (Feat. 21 Savage & Morray)

Le principal point de référence sur « mon . life” est plus simple que sur les autres morceaux de Cole. Ici, il lève le refrain de “The Life” de Styles P, sur lequel Pharoah Monch manipule le crochet. Monch rappe : “Ma vie est tout ce que j’ai/Mes rimes, mon stylo, mon bloc/Et j’ai réussi à traverser la lutte, ne me juge pas/Ce que tu dis maintenant ne me fera pas bouger/Parce que je viens de, si souvent/Les gens avec qui tu as grandi sont allongés dans un cercueil/Mais j’ai réussi à traverser la douleur et les conflits

C’est mon heure maintenant, mon monde, ma vie, ma vie.

postuler. pression

Sur « appliquer . pression », Cole ne fait pas autant allusion aux rimes des autres MC qu’il crie à ses pairs et à ses mentors. Il rappe: “Je viens de faire le calcul mental et de calculer ma valeur / Merde de fou, je ne savais pas que j’avais plus de M qu’une vraie vidéo Slim Shady / Big Boss, moins Rick Ross, plus comme un Hideo Kojima ondulé.” La référence à Eminem est intelligente, assimilant sa richesse au nombre de vues que la vidéo typique d’Eminem reçoit sur YouTube.

laissez. va . ma . main (Feat. Bas & 6LACK)

Sur le Bas et avec l’aide de 6LACK “let. va . ma . main », Cole parvient à crier Curren$y, Clipse et Three 6 Mafia d’une manière extrêmement intelligente. Cole rappe : “L’ignorance est un bonheur et l’innocence n’est qu’une ignorance avant qu’elle ne soit introduite dans la monnaie et les clips / Ou les mauvais coups de langue qui ont un service de trois à six, s-t.” Cole mentionne de l’argent et l’objet inséré dans le chargeur d’une arme à feu, mais il crie également la légende de la Nouvelle-Orléans Curren$y et le groupe de Pusha T, Clipse, avant de faire référence à l’incontournable de Memphis Three 6 Mafia à la fin du refrain.

intermède

Bien que la piste soit brève, Cole parvient à intégrer une multitude de références dans “interlud e”. Il commence : “Mon pote est sorti en liberté conditionnelle/Il a vendu plus de Coca-Cola que l’industrie du soda.” Cette ligne est vaguement basée sur le légendaire “Kick In The Door” de Notorious BIG, où il rappe “Sold more powder than Johnson and Johnson”. À la fin de ce couplet, Cole rend également hommage à deux légendes du rap qui ont quitté le monde trop tôt : « Christ est allé au paradis à trente-trois ans/Et donc Pimp C et Nipsey. »

les . montée . dos

Dans les cercles de rap de Chicago, peu de MC sont aussi importants à percer que Chief Keef. Sur le . montée . de retour », Cole rend hommage à Keef, rappant, « Appelle-moi en tant que GOAT comme ils appellent le chef Keef Sosa. » Le surnom adopté par Keef, “Sosa”, est une référence à Alejandro Sosa, le baron de la drogue dans le film Scarface. Parmi les passionnés et les purs et durs de Keef, il est souvent considéré comme le plus grand de tous les temps, grâce à son impact démesuré sur le rap à Chicago et à travers le pays.

Fermer

Sur « close », J. Cole rend une nouvelle fois hommage à l’un de ses héros musicaux, Nas. Dans l’introduction, il rappe « Ville-matic, one, one », qui est un mélange de son album Dreamville Records et de l’album légendaire de Nas, Illmatic.

faim . au . flanc de coteau

Sur The Off-Season plus proche «faim. au . à flanc de colline », Cole laisse tomber une allusion intelligente au vers d’André 3000 sur le légendaire « Hymne des joueurs internationaux (Je vous choisis) d’UGK ». Cole crache : « Mettez tout le jeu sur mon dos, je n’ai pas besoin de chiropratique », ce qui est un clin d’œil ludique au vers de Dre, quand il rappe : « Fuck it/You know we got your back like chiroprac. »