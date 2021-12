L’intervention de la RBI visait probablement à assurer une succession sans heurts chez RBL Bank

Le conseil d’administration de la banque dispose désormais d’au moins six mois – le mandat résiduel du directeur général sortant Vishwavir Ahuja – pour terminer le processus. « Il y a un sentiment que la RBI veut superviser de près le processus de transition à la RBL Bank car la banque n’a pas commencé le processus d’appel de candidatures pour le poste de PDG », a déclaré l’une des personnes à qui FE a parlé.

La décision de la Reserve Bank of India (RBI) de nommer l’un de ses dirigeants au conseil d’administration de la RBL Bank visait peut-être à assurer un processus de succession sans heurts chez le prêteur, ont déclaré des personnes au courant de l’affaire.

Le conseil d’administration de la banque dispose désormais d’au moins six mois – le mandat résiduel du directeur général sortant Vishwavir Ahuja – pour terminer le processus. « Il y a un sentiment que la RBI veut superviser de près le processus de transition à la RBL Bank car la banque n’a pas commencé le processus d’appel de candidatures pour le poste de PDG », a déclaré l’une des personnes à qui FE a parlé.

Les courriels envoyés à RBL Bank, à la RBI et au président du conseil d’administration Prakash Chandra sont restés sans réponse jusqu’au moment de mettre sous presse. Les messages envoyés à Chandra et Ahuja n’ont pas non plus suscité de réponses.

Emkay Global Financial Services a déclaré lundi dans un rapport que le comité de nomination et de rémunération sous la supervision du conseil recherchera et recommandera un candidat pour remplacer Ahuja en temps voulu, un processus qui pourrait inclure des candidats internes et externes.

Lundi, la RBI a publié une déclaration selon laquelle la RBL Bank est bien capitalisée et sa situation financière reste satisfaisante. Un expert du secteur a déclaré qu’il était très inhabituel que la banque centrale publie une déclaration affirmant la solidité financière d’une institution spécifique. Les précédents cas de nomination de candidats RBI aux conseils d’administration de banques privées, telles que Yes Bank, Lakshmi Vilas Bank et Ujjivan Small Finance Bank, n’étaient pas accompagnés de déclarations similaires.

« Le seul cas de ce type était celui où l’on craignait une ruée sur ICICI Bank en 2008. Maintenant que le régulateur a publiquement soutenu la position financière de RBL, l’accent est évidemment mis sur le front de la gouvernance », a déclaré l’expert sous couvert d’anonymat.

En juin, la RBI avait approuvé la reconduction d’Ahuja en tant que directeur général et PDG de la banque pour une période d’un an, contre un mandat de trois ans sollicité par le conseil d’administration de la banque.

Le prêteur a eu du mal à maintenir la qualité des actifs pendant la pandémie. Le directeur général par intérim Rajeev Ahuja a admis dimanche que la banque avait commis des erreurs et visait désormais un meilleur équilibre entre les prêts garantis et non garantis. Il a également l’intention de réorganiser sa base de dépôts, qui a été lourde en gros.

Les analystes sont d’avis que la décision de la RBI pourrait être une réponse à un mélange de problèmes financiers et liés à la conformité. « … nous pensons que l’inconfort à long terme de la RBI avec 1) la construction lourde et non garantie du côté des actifs (cartes MFI + à 31 %) créant des risques de qualité des actifs comme on l’a vu pendant Covid et 2) le manque de respect de ses directives (sur la gestion des risques/la gouvernance / succession) aurait pu conduire à son intervention rapide, en plus d’assurer une transition de gestion en douceur et de réconforter les parties prenantes », a déclaré Emkay.

