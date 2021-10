Queen voulait que le public entende ses commentaires, dit Arbiter

Sa Majesté, 95 ans, a exprimé son « irritation » envers les dirigeants mondiaux qui « parlent » mais « ne font pas » lorsqu’il s’agit d’agir sur les questions environnementales. Cette remarque a été reprise par un microphone le 14 octobre alors que le monarque, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, assistaient à la sixième ouverture du Senedd.

Ce rare commentaire de la reine, qui est restée politiquement impartiale pendant son règne record, montre à quel point les membres clés de la famille royale sont tous impliqués et déterminés à protéger la planète, selon l’expert royal Richard Fitzwilliams.

Il a déclaré à Express.co.uk: « L’intervention franche de la reine sur le prochain sommet de la COP26 lorsqu’elle était au Pays de Galles pour ouvrir le Parlement gallois et qui a été reprise de la diffusion en direct de l’événement, met en évidence l’engagement des membres de la famille royale sur l’environnement problèmes. »

Le commentateur a poursuivi en soulignant le travail le plus important effectué sur le terrain par la famille royale.

M. Fitzwilliams a déclaré: « Son défunt époux, le prince Philip, a fait beaucoup de travaux environnementaux pionniers, à partir des années 1950.

« Le prince de Galles fait campagne pour l’environnement depuis un demi-siècle et est célèbre pour cela.

« Et le prince William a récemment lancé le prestigieux prix Earthshot, décerné à cinq lauréats chaque année, dont les solutions aideront considérablement l’environnement au cours de la prochaine décennie. C’est également une contribution très importante dans ce domaine.

« La reine, le chef d’État le plus expérimenté au monde, a exprimé son impatience envers les dirigeants mondiaux sur cette question, disant à quel point c’est irritant quand ils » parlent simplement, mais ne le font pas « .

« Elle a également regretté le fait que certains ne se soient pas encore engagés à assister à ce rassemblement charnière.

« Elle a été impliquée dans plusieurs initiatives dans ce domaine, notamment le Queen’s Commonwealth Canopy, proposé en son nom par les pays du Commonwealth pour aider à protéger les forêts du monde et des initiatives respectueuses de l’environnement dans les résidences royales.

« Dans son message de Noël il y a deux ans, elle a loué le sens du but des nouvelles générations qui s’efforçaient de protéger l’environnement. »

The Canopy a été lancé en 2015 en tant que réseau de programmes de conservation des forêts.

Un an plus tard, 46 États membres du Commonwealth avaient déjà adhéré à l’initiative.

Plus récemment, la Reine a également soutenu une autre initiative verte, le Queen’s Green Canopy (QGC).

Lancé par le monarque début octobre aux côtés du prince Charles, parrain de l’initiative, le QGC invite les habitants du Commonwealth à planter un arbre pour célébrer le prochain Jubilé.

L’initiative veut créer un hommage durable à la reine et rappelle également que la souveraine a planté plus de 1500 arbres à travers le monde lors de ses tournées et visites.

M. Fitzwilliams a ajouté que les efforts déployés par la famille royale pour promouvoir la cause environnementale démontraient le pouvoir de l’entreprise.

Il a déclaré: « La façon dont ils font la promotion de ce problème est un exemple remarquable de la façon dont la famille royale projette le soft power. »

La reine a déchaîné ses critiques rares et franches après avoir prononcé un discours poignant devant les membres du Parlement gallois et le premier ministre du pays, Mark Drakeford.

A la fin de la séance d’ouverture, Sa Majesté a quitté la salle des débats accompagnée de Charles, Camilla et Elin Jones, président du Parlement gallois.

Lors d’une conversation avec la duchesse de Cornouailles et Mme Jones, le monarque a déclaré : « Extraordinaire, n’est-ce pas ? J’ai entendu parler de COP.

« Je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« Nous ne connaissons que les personnes qui ne viennent pas.

« C’est vraiment irritant quand ils parlent mais ils ne le font pas. »

La reine se rendra à Glasgow en novembre pour participer à la COP26.

Le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Charles et Camilla organiseront également des événements lors de ce sommet crucial des Nations Unies.