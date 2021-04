L’intervention technologique ira nettement plus haut dans le domaine de l’éducation

Vishal Agrawal, MD, Inde et SAARC, Avaya

Lorsque le premier verrouillage a été annoncé l’année dernière en mars, les établissements d’enseignement ont été l’un des premiers à avoir été fermés, et pourtant la prestation de l’enseignement ne s’est pas arrêtée, même si ces instituts ont dû faire face à des défis lors de la transition vers une offre d’enseignement entièrement en ligne. «Contrairement aux secteurs de l’informatique ou de la santé qui subissaient déjà une transformation numérique lente mais régulière, l’espace éducatif était loin derrière en termes de technologie et d’interactions virtuelles», déclare Vishal Agrawal, MD, Inde & SAARC, Avaya, qui propose les espaces Avaya. solution numérique pour les entreprises et les établissements d’enseignement. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’Avaya Spaces permet aux enseignants et aux étudiants de se connecter virtuellement, de partager du contenu et des cours, et de maintenir la “ connexion humaine ” qui est si vitale pour le développement équilibré des jeunes esprits. Extraits:

Avaya Spaces est un outil de collaboration numérique. Mais Avaya Spaces pour les établissements d’enseignement est-il différent d’Avaya Spaces pour les entreprises?

Le noyau, c’est-à-dire la partie visioconférence, reste le même. Mais la prestation de l’éducation ne se limite pas à la vidéoconférence, mais plutôt à la manière dont les enseignants interagissent avec les élèves, à quel point cet engagement est immersif et à la nécessité d’une communication appropriée et significative entre les enseignants, les élèves et les parents. Les instituts qui utilisent Avaya Spaces ont été en mesure de garantir que la courbe de croissance des étudiants et la qualité de l’enseignement dispensé ne sont pas compromis.

Nous avons également rendu Avaya Spaces gratuit pour les établissements d’enseignement, y compris les collèges et les universités, ainsi que les organisations à but non lucratif, dans le but de protéger les étudiants tout en assurant la continuité des cours.

Qu’est-ce que tous les espaces Avaya apportent à bord pour un établissement d’enseignement?

Avaya Spaces est intégré à un système de gestion de l’apprentissage. Il permet aux enseignants et aux étudiants de se connecter virtuellement, de partager du contenu et des cours, et de maintenir la «connexion humaine» qui est si vitale pour le développement équilibré des jeunes esprits.

En ce qui concerne le campus, il peut aider à améliorer la sécurité et les capacités de réponse – en diffusant des informations rapidement et de manière cohérente à la sécurité, aux étudiants et aux professeurs, en envoyant automatiquement des alertes par e-mail, SMS ou voix lorsqu’un événement critique se produit, et en envoyant des notifications spécifiques par différents régions du campus.

Il contribue également à améliorer la qualité académique en proposant des expériences d’apprentissage en ligne et hors ligne, ainsi que des solutions d’apprentissage en ligne et hybrides.

Il peut également répondre à vos besoins de recrutement en vous connectant avec des candidats au-delà des zones géographiques et des canaux de communication traditionnels.

Donc Avaya Spaces n’est pas simplement un autre outil de visioconférence?

Comme je l’ai dit, il est intégré au système de gestion de l’apprentissage qu’un institut utilise peut-être déjà. Par conséquent, en plus de favoriser les rencontres en ligne entre parents et enseignants, il permet également aux enseignants de créer des salles de classe virtuelles et d’inviter leurs élèves à participer à des cours de visioconférence. Des outils tels que des sessions de questions-réponses en direct pour les étudiants et d’autres fonctionnalités de gestion des tâches leur permettent d’assigner facilement les devoirs des étudiants. Les enseignants peuvent en outre télécharger du matériel didactique directement dans la salle de classe virtuelle pour les consommer à tout moment grâce au stockage cloud illimité d’Avaya Spaces. Notre solution a permis aux étudiants et aux enseignants de partager des documents en toute sécurité, d’organiser la collaboration, d’attribuer et de suivre les cours, quel que soit leur emplacement. En outre, Avaya Spaces est indépendant de l’institut, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé par tout type d’institut d’enseignement, de l’enseignement supérieur aux écoles en passant par les instituts de coaching, etc.

Avec la réouverture des établissements d’enseignement en temps voulu, pensez-vous que l’utilisation de la technologie diminuera?

Si l’utilisation est mesurée en nombre d’heures, elle sera certainement impactée. Cependant, l’avenir est clairement un apprentissage mixte ou hybride. Par conséquent, la technologie à l’avenir deviendra plus sophistiquée, les plates-formes de collaboration deviendront beaucoup plus intégrées aux systèmes de gestion de l’apprentissage, et les communications et la gestion de contenu s’amélioreront considérablement. L’intervention technologique ira nettement plus haut dans le domaine de l’éducation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.