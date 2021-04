L’interview d’après-match de Sam Allardyce est interrompue de manière hilarante par un bruit de claquement alors que le patron de West Brom vise plus avant le calendrier des rencontres de la Premier League

Attention: n’interrompez pas Sam Allardyce lorsqu’il fait une interview d’après-match!

Le patron de West Brom avait un visage comme le tonnerre alors que sa conversation avec l’équipe des médias du club a été soudainement interrompue par un bruit mystérieux en arrière-plan.

Imaginez être la personne qui a fait réagir Allardyce comme ça!

On ne sait pas ce qui a été laissé tomber sur le sol aux Aubépines ou si quelqu’un a été blessé dans l’incident, à part la fierté d’Allardyce!

Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo hilarante de l’interview d’Allardyce interrompue.

Il parlait après la victoire convaincante 3-0 de West Brom contre Southampton lundi alors qu’ils cherchaient à compléter une évasion improbable de la zone de largage de la Premier League.

Ils ne sont pas en action pendant encore dix jours, ce qui les voit jouer la Ligue des champions à la poursuite de Leicester avant d’affronter Aston Villa, rivale des Midlands, le 25 avril.

Allardyce visait la Premier League pour son calendrier des matches après la superbe victoire de West Brom sur Chelsea le week-end dernier.

Et après le dernier succès d’Albion, Allardyce a clairement indiqué à quel point il était malheureux que son équipe n’ait pas de match à jouer ce week-end.

Big Sam s’est à nouveau plaint de la programmation des rencontres de West Brom

Il a déclaré à talkSPORT: «Malheureusement pour nous, nous avons encore été durement fait à cause des pairs qui nous disent que nous devons jouer un jeudi soir avant de jouer à Aston Villa le dimanche.

«C’est la troisième fois que nous nous trompons en ce qui me concerne. Nous nous battons pour nos vies et ils vont jeter ça.

«Aston Villa jouer [Manchester City] le mercredi, on joue le jeudi, pourquoi? Nous avons demandé à la Premier League de nous permettre de jouer à Aston Villa le week-end prochain et ils ne le permettaient pas, pourquoi?

«Je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas donné, probablement de l’argent, plutôt que de regarder quelle est la situation.

West Brom est en bonne forme mais ces deux matches en quatre jours seront un énorme test pour eux

«Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Cela s’est produit il y a longtemps avec Everton quand ils étaient en Coupe, ils nous ont fait jouer à nouveau jeudi et nous avons perdu contre Everton 1-0, puis nous n’avons fait match nul 0-0 avec Newcastle.

«Cela a affecté notre production physique dans ce match, 20% de moins que d’habitude parce que nous avons joué le jeudi.

«J’espère que nous pourrons battre Leicester, ce qui sera une tâche difficile. Je voulais juste souligner les difficultés auxquelles nous avons été confrontés et que nous avons lancées contre nous et que je ne pense pas personnellement que nous méritions.

Allardyce a ensuite révélé que lui et le patron de Villa, Dean Smith, avaient demandé le match Villa vs West Brom ce week-end, mais cela a été rejeté et aucune explication n’a été fournie.

Allardyce insiste sur le fait que lui et Smith ont demandé à changer la date du match à ce week-end

Il a ajouté: «Je ne vois pas pourquoi Villa devrait jouer un mercredi et nous devons jouer un jeudi. Jouons tous les deux un mercredi. Quel est le problème?

«Dean Smith et moi voulions jouer ce week-end, tous les deux. Alors pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à jouer? Je ne comprends tout simplement pas.

«Pourquoi ça doit être ce jeudi? Pourquoi est-ce que ce ne peut pas être mardi et que c’est à nouveau un jeu équitable, quel est le problème?

«Mais bien sûr, autant que j’en parle, personne ne m’appelle et ne me donne une raison absolue, personne ne nous donne une raison. Ils vont simplement faire demi-tour et dire «vous devez juste continuer».

«À moins que nous ayons environ 15 cas de COVID, c’est la seule façon pour nous d’annuler un match.»