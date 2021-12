L’interview de Kelly Clarkson avec Sandra Bullock a déraillé

9 décembre 2021 / Publié par : Emily

Et maintenant quelque chose qui n’est pas horrible.

Hier, Sandra Bullock a continué Le spectacle de Kelly Clarkson pour promouvoir son dernier film, The Unforgivable. Trois minutes après le début de l’apparition, les choses sont devenues un peu idiotes. Sandra a mentionné que ses parents étaient des chanteurs d’opéra et qu’ils étaient tous les deux morts. Kelly Clarkson a répondu: « Mais ils étaient chanteurs, d’accord, c’est cool! » Sandra a répondu : « Qu’ils sont morts ? » Ensuite, les deux filles ont eu le fou rire. J’adore les bêtises et regarder les gens essayer de garder leur sang-froid, alors aujourd’hui, je suis reconnaissant que le pilote du talk-show de jour de Sandra contienne des produits comestibles.

Après la bêtise des parents morts, Kelly et Sandra se sont remises sur les rails et ont discuté du nouveau film, du pardon et de la famille. Mais à environ 8 minutes dans la vidéo ci-dessous, l’interview s’est effondrée. Sandra a plaisanté en disant que Kelly l’avait traitée de « pute » (elle a en fait dit « ou »), et Kelly a sauté de son siège en riant. Elle a dit à Sandra qu’elle lui rappelait ses amis, et Sandra a plaisanté : « Vos amis sont aussi des putes ? Kelly a réussi à se calmer et à demander à Sandra si elle aimait la décoration pour Noël, et Sandra a craqué que Kelly avait probablement des producteurs à l’oreille qui la pressaient de « Segue to Christmas ! C’est un épisode de vacances ! » Puis elle s’est moquée du partenariat de Kelly avec Wayfair :

« Les gens ont déjà acheté des publicités sur le thème de Noël, alors oui… J’adore Noël, en particulier Noël à Wayfair ! Parce que Wayfair, vous avez exactement ce dont j’ai besoin ! »

Ils ne s’en sont jamais vraiment remis et l’interview riante est déjà devenue virale. Voici la vidéo :

Une fois que les caméras ont cessé d’enregistrer, Sandra se retire immédiatement dans la salle verte. *Tc toc toc* Entre Kelly, toujours en train de rire. « OMG Sandy, je n’ai pas ri comme ça depuis… » Sandra la coupe immédiatement : « Écoute, Texas. Je suis une actrice primée aux Oscars. Cette petite mascarade là-bas ? C’était un spectacle. Maintenant, fous le camp d’ici et ne me regarde plus jamais dans les yeux. Elle sort un bandeau Bird Box de sa poche et le jette au visage de Kelly. « Cela devrait aider… putain. » Les célébrités… elles sont comme nous !

