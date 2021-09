L’interview de la princesse Diana ne sera PAS sondée par Scotland Yard – Bashir soulagé | Royale | Nouvelles

in

La force a lancé une enquête après avoir affirmé que le journaliste de la BBC de l’époque avait menti pour obtenir l’interview décisive en 1995. Une enquête de la BBC a révélé que M. Bashir avait menti pour obtenir l’interview.

Il a déclaré qu’il avait utilisé des méthodes “trompeuses” qui ont ensuite été dissimulées par une enquête interne “terriblement inefficace” menée par Tony Hall, qui est devenu plus tard directeur général de la BBC.

Aujourd’hui, Scotland Yard a annoncé qu'”aucune autre mesure” ne serait prise contre M. Bashir – qui a depuis quitté la BBC.

Dans un communiqué, il a déclaré: “En mars 2021, le service de police métropolitaine a déterminé qu’il n’était pas approprié d’ouvrir une enquête pénale sur des allégations d’activité illégale en rapport avec un documentaire diffusé en 1995.

“Après la publication du rapport de Lord Dyson en mai, des détectives spécialisés ont évalué son contenu et examiné attentivement la loi – en obtenant une fois de plus des conseils juridiques indépendants du conseil du Trésor et en consultant le Crown Prosecution Service.

LIRE LA SUITE: Mise à jour du prince Andrew: la Haute Cour SIGNATURERA UN procès américain à Duke

“En conséquence, le MPS n’a identifié aucune preuve d’activité constituant une infraction pénale et ne prendra donc aucune autre mesure.”

PLUS À VENIR…