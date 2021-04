L’interview de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah a qualifié de «trahison de la confiance» à cause du montage | Royal | Nouvelles

L’interview révélatrice du duc et de la duchesse de Sussex a été fortement critiquée pour les allégations incendiaires qu’ils ont faites contre la famille royale, mais l’éditeur du Daily Mail a critiqué l’émission pour une autre raison. L’éditeur a envoyé une lettre légale à Harpo Productions et aux diffuseurs CBS sur son montage de titre utilisé dans le programme, qui, selon lui, est trompeur.

L’éditeur du Daily Mail, Associated Newspapers (AN), a envoyé un certain nombre de lettres juridiques aux deux sociétés, avec la dernière plainte, envoyée le 1er avril, les accusant de refuser de résoudre les problèmes soulevés.

Elizabeth Hartley, directrice juridique éditoriale du groupe AN, a déclaré: «J’ai souligné dans chacune de mes lettres qu’il s’agit d’une question d’exactitude et d’intégrité.

«C’est une trahison de la confiance des téléspectateurs de diffuser des images truquées.

« Ce n’est pas notre souci, mais cela ne fait rien non plus pour la réputation de votre client et la crédibilité du contenu de son programme. »

La lettre a donné trois exemples de « faux éditions » de titres du Daily Mail de Harpo, qui ont été utilisés pour montrer les extrêmes que les médias allaient attaquer Meghan.

AN a également donné neuf exemples de titres de publications étrangères qui, selon lui, se «faisaient passer pour des titres de la presse britannique».

Mme Hartley a déclaré: «La réticence de votre client à supprimer ces faux titres et attributions, et il semble qu’il y en avait plus, en dit long.

« Il n’y a jamais aucune justification pour falsifier le contenu et, si leurs opinions étaient correctes, il ne serait pas nécessaire de déployer de telles tactiques sournoises. »

JUST IN: L’archevêque de Canterbury partage sa première réaction à la demande de mariage de Meghan

Le Telegraph a analysé plus de 30 titres utilisés dans l’émission qui ont été décrits comme étant basés au Royaume-Uni, et a constaté que des articles de 11 tabloïds américains et australiens étaient inclus.

Le journal a également constaté que les titres utilisés par les producteurs pour alléguer les préjugés raciaux par les journaux britanniques étaient en fait des rapports dénonçant des insultes raciales faites par d’autres.

Harpo avait précédemment publié une déclaration disant: «Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont partagé dans l’interview leur histoire personnelle.

« Nous soutenons l’émission dans son intégralité. »

Jusqu’à présent, CBS n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

ITV, le diffuseur qui a diffusé l’interview au Royaume-Uni, a décidé de supprimer quatre titres du montage moins d’une semaine après sa première diffusion.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «En ce qui concerne les titres que le Mail on Sunday a attiré notre attention, nous avons pris des mesures pour les modifier sur le Hub ITV.»