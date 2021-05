L’interview de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah «s’est déroulée comme un ballon de plomb» pour Firm | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec l’animateur de l’émission de discussion américaine en mars et ont discuté de leur décision de se retirer en tant que membres de la famille royale. Les allégations de Meghan et Harry, en particulier sur les problèmes de race et de santé mentale, auraient laissé le cabinet dans la tourmente.

L’expert royal Russell Myers a déclaré que l’interview s’était déroulée comme un «ballon de plomb».

Il a déclaré à talkRADIO: “Ils ont été une distraction pour la famille.

“L’interview d’Oprah Winfrey s’est déroulée comme un ballon de plomb.

“Il y aura beaucoup de mécontentement dans le camp et il reste à voir s’ils y seront jamais réintégrés.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle va “ se présenter ” pour une nouvelle interview alors que la duchesse lance un livre

M. Myers a déclaré qu’il pensait qu’Harry était «un peu penaud» de voir sa famille à l’enterrement après l’interview de la bombe d’Oprah.

Il a ajouté: “C’était la première fois qu’il parlait à beaucoup d’entre eux depuis cet entretien avec Oprah Winfrey où il les accusait de toutes les manières de faire.”

L’expert royal a affirmé qu’Harry n’était pas automatiquement le bienvenu dans le bercail.

Il a dit que le duc “est retourné en Amérique avec sa queue entre ses jambes”.

M. Myers a expliqué comment le reste de la famille royale «est très, très uni pour essayer de se remettre au travail».