L’interview de Meghan Markle et Harry avec Oprah Winfrey a remis des centaines de NOUVELLES plaintes Ofcom | Royal | Nouvelles

L’interview télévisée du duc et de la duchesse de Sussex a été diffusée sur ITV le 8 mars, après avoir été diffusée aux États-Unis la veille. L’Ofcom a reçu un flot de plaintes à la suite du programme.

Et le régulateur a confirmé que 570 nouvelles plaintes ont été déposées entre le 30 mars et le 5 avril.

Les nouvelles plaintes portent le total à 5 ​​949.

Au cours de l’interview à la bombe de Meghan et Harry, le couple a fait une série d’allégations explosives sur la famille royale.

Les nouvelles plaintes viennent après que Piers Morgan se soit exprimé dans sa première interview télévisée depuis son départ de Good Morning Britain.

L’ancien rédacteur en chef du journal a quitté l’émission après avoir déclaré qu’il ne croyait pas ce que l’ex-star de Suits Meghan avait dit à Winfrey.

Rompant son silence après son départ dramatique de GMB, Morgan s’est entretenu avec la personnalité de l’information conservatrice américaine Tucker Carlson.

Il a accusé les Sussex de «salir, frapper le travail le plus extraordinairement malhonnête» de la famille royale et d’avoir raconté «tant de whoppers ridicules» au cours de leur entretien.

Morgan a également insisté sur le fait qu’il avait le soutien du public.

«Le peuple britannique a vu à travers cela», a-t-il déclaré au programme Tucker Carlson Today sur le service de streaming Fox Nation.

Meghan et Harry ont plongé la famille royale dans la crise avec leur interview controversée.

Mais la famille royale a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec toutes les affirmations des Sussex.

Un communiqué publié par Buckingham Palace a déclaré que « certains souvenirs peuvent varier ».

Et le prince William a furieusement défendu la famille royale contre les accusations de racisme de Meghan et Harry dans une rare explosion lors d’un engagement.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Californie.

Megxit a été confirmé comme permanent plus tôt cette année et le couple poursuit de nouvelles carrières qui incluent des offres lucratives Netflix et Spotify.