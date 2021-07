L’interview de Morgan Wallen sur ‘Good Morning America’ déchirée par les spectateurs

Morgan Wallen est apparu sur Good Morning America vendredi pour s’excuser d’avoir utilisé une insulte raciste, mais jusqu’à présent, les réponses sur les réseaux sociaux n’ont pas été impressionnées. Wallen a été filmé en train de traiter un ami blanc de “p—ass n—” en février et a tenté de s’expliquer vendredi. De nombreux commentateurs souhaitent que Wallen prenne des mesures plus concrètes pour se réconcilier.

Wallen était à l’extérieur de son domicile à Nashville, dans le Tennessee, plus tôt cette année lorsqu’il a utilisé avec désinvolture une insulte raciste. Des séquences vidéo de l’incident ont été publiées par TMZ, et Wallen a depuis fait quelques tentatives pour s’excuser publiquement. Son dernier en date est venu sous la forme d’une interview avec Michael Strahan d’ABC, où il a prétendu agir par ignorance et non par méchanceté. Il a admis qu’il avait beaucoup à apprendre sur le racisme aux États-Unis avant de pouvoir vraiment expier son méfait.

Là-dessus, au moins, les commentateurs sont d’accord. Wallen prend au moins autant de chaleur qu’avant, sinon plus. Beaucoup trouvent ses « excuses » insatisfaisantes et peut-être même offensantes en soi, car Wallen ne semblait pas tout à fait conscient du privilège systémique en jeu.

“J’étais avec certains de mes amis, et nous avons juste… nous disons des trucs idiots ensemble”, a-t-il déclaré. “Et c’était – dans notre esprit, c’est ludique … cela semble ignorant, mais c’est – c’est vraiment de là que ça vient … et c’est faux.”

Wallen a déclaré qu’il “ne le pensait pas du tout, d’une manière péjorative du tout”, et a poursuivi: “C’est l’un de mes meilleurs amis – il l’était, nous étions tous clairement ivres – je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui parce qu’il était ivre et qu’il partait.

Sur Twitter, les commentateurs ont beaucoup de réflexions, de blagues et d’instructions sur la façon dont Wallen peut vraiment y remédier, s’il est intéressé. Voici un aperçu de ce que les gens disent des dernières excuses de Wallen pour son racisme viral.

Éducation

Michael Strahan enseignant à Morgan Wallen pourquoi le mot N est péjoratif, c’est exactement pourquoi la vraie histoire devrait être enseignée à l’école au lieu de diluer l’histoire américaine… pic.twitter.com/pYGPBEdI3a — Léa Marie ⛵️ (@elle_mariee012) 23 juillet 2021

Pour certains téléspectateurs, la conversation entre Wallen et Strahan a souligné la nécessité d’une refonte de la façon dont l’histoire américaine est enseignée dans les écoles américaines. Ils pensaient qu’une compréhension plus claire du racisme systémique dès le plus jeune âge donnerait à des gens comme Wallen un meilleur contexte.

précédentsuivant

Conséquences

lui. Même les non-fans de lui, vos suprémacistes blancs ordinaires, sont venus à sa défense et ont appelé tout contrecoup annuler la culture. Wallen a l’habitude d’utiliser le mot n et d’autres termes racistes et offensants. Mec est un jack a ** – Ameshia Cross (@AmeshiaCross) 23 juillet 2021

L’Amérique aime le racisme. Simple. – Jay Porks ️ (67680) 🖤 (@JayPorks) 17 juillet 2021

Certains utilisateurs ont déclaré que leur frustration persistante provenait de l’absence persistante de conséquences pour Wallen. Ils ont noté que, selon certaines mesures, sa carrière ne s’est améliorée que depuis la sortie de la vidéo virale.

précédentsuivant

Klan

Morgan Wallen entrant dans les studios ABC Good morning America ce matin pour une interview pic.twitter.com/3JKEYe1l8g – psedoali 🧔🏾🏀✊🏾 masque de retour (ne vous faites pas confiance) (@psedoali) 23 juillet 2021

“Morgan Wallen n’a rien fait de mal et tous les rappeurs qui utilisent le mot N” pic.twitter.com/pWH2Fno6HK – CyclopsIsBetterThanWolverine (@Krakoan4Life) 23 juillet 2021

Les utilisateurs ont fait des mèmes à partir des images du Ku Klux Klan (KKK), en plaisantant que Wallen ou ses défenseurs essayaient de se défendre sous des cagoules blanches. Les blagues étaient choquantes, mais elles ont été claires.

précédentsuivant

Dénominateur commun

Le fait que tous ces blancs dans les réponses soient tous en colère ne fait que prouver mon point de vue lol – CyclopsIsBetterThanWolverine (@Krakoan4Life) 23 juillet 2021

Certains utilisateurs ont également affirmé qu’ils n’avaient vu que des Blancs défendre les paroles de Wallen et aucun Noir à ses côtés. Ils ont pris cela comme un signe clair que Wallen avait encore des dédommagements à faire avec la communauté noire.

précédentsuivant

Alternatives

Il y a plein d’artistes qui travaillent dur qui méritent leur place à la radio… il a eu beaucoup trop d’occasions de ne pas être un merde, et il les a tous fait exploser. Que diriez-vous de donner une chance à des artistes comme @MickeyGuyton , @camcountry , @thechicks , @IngridAndress , @AshleyMcBryde , @iamyola ? – Josh Pawlik (@joshpawlik_) 23 juillet 2021

Arrêtez de donner une plate-forme à Morgan Wallen – michael (ft. bon iver) (@dyeditkeylime) 22 juillet 2021

Plutôt que de ressasser la carrière de Wallen, certains commentateurs ont suggéré que des points de vente comme GMA ou les fans eux-mêmes devraient se concentrer sur la recherche d’un talent différent dans le genre de la musique country auquel donner une plate-forme.

précédentsuivant

Renforcer

Ils disent qu’il n’y a pas de mauvaise publicité tant qu’ils épellent correctement votre nom – BraedenV VOTE POUR MOI PERFORMER, LIEN EN BIO (@BraedenVA) 17 juillet 2021

Dans le même ordre d’idées, certains commentateurs ont émis l’hypothèse que toute cette controverse ne faisait qu’aider Wallen à vendre plus de disques.

précédentsuivant

Désintox

pic.twitter.com/5ZluEzvLvc — Doriansz | #WYPIERDALAĆ (@DorianJonesz) 23 juillet 2021

Morgan Wallen s’est inscrit en cure de désintoxication après avoir été surpris en train d’utiliser le mot n. Quel genre de rééducation ? Si cela ne résolvait pas son manque de compréhension du racisme et des privilèges blancs et que cela ne l’amenait pas à travers la théorie critique de la race, alors s’agissait-il simplement d’une rééducation performative? – Jeune papa (@Toure) 23 juillet 2021

Enfin, Wallen a mentionné les mesures qu’il a prises pour essayer de s’améliorer après le début du scandale – s’inscrire en cure de désintoxication et donner de l’argent à des œuvres caritatives. Les critiques ont suggéré des moyens plus directs pour prouver qu’il était antiraciste, y compris quelques conseils du président de la section de Nashville de la NAACP. Il n’est pas clair si Wallen envisage de tenir compte de ces conseils.

précédent