L’interview de Ricardo Sánchez Atocha, le plus écouté par les auditeurs

L’interview de jeudi dernier avec Javier Castillejo a fait le nombre 100 de « Les voix de la boxe » section d’ESPABOX qui a été créée le 5 septembre 2019 avec une interview avec Samuel Molina. Des interviews au format audio, style radio, sont réalisées Emilio Marquiegui tous les jeudis à différents personnages de la boxe nationale.

A ce jour, 92 protagonistes ont défilé (huit d’entre eux ont fait une interview en deux parties), toujours différentes. Heureusement dans notre boxe nous avons pu passer de nombreuses années sans avoir à répéter un personnage.

A l’occasion de l’interview 100 nous avons fait un classement des plus écoutés, avec un lien au cas où quelqu’un ne les aurait pas encore entendus et voudrait le faire.

En premier lieu, avec l’interview la plus écoutée, avec plus de vingt mille reproductions, est le directeur et promoteur de Madrid Ricardo Sanchez Atocha. Voici le classement pour le moment et la date d’émission :

1) Ricardo Sánchez Atocha-05/21/20

2) Kerman Lejarraga-2e partie-05/11/20

3) Antonio Benitez-05/14/20

4) Sergio Garcia-03/10/19

5) Kerman Lejarraga-1ère partie-30/10/20

6) Txutxi del Valle-04/02/21

7) Ibon Larrinaga-16/09/21

8) Aitor Nieto-11/28/19

9) Samuel Carmona-12/09/19

10) José Miguel Fandiño-02/07/20