L’interview de Soft Hunter Biden de CBS rétrograde les scandales en «  rumeurs  », fait la promotion d’un livre ⋆ .

Le nouveau contrat de livre de Hunter Biden lui a valu une interview sympathique sur CBS News Sunday Morning de ce week-end avec la correspondante Tracy Smith. Alors que l’interview faisait allusion à divers scandales politiques affectant le jeune Biden (à savoir la controverse Burisma, le scandale des ordinateurs portables et une enquête active en cours sur ses finances), elle a fourni aux téléspectateurs à peine aucune information sur les scandales eux-mêmes, tout en lui laissant suffisamment de temps. pour faire valoir son innocence.

L’entretien n’a accordé que 26 secondes à peine sur l’enquête en cours sur les finances de Hunter Biden. « De quoi s’agit-il? Pouvez-vous dire quelque chose de plus? S’enquit Smith. Biden a insisté sur le fait qu’il était innocent et elle est partie poliment.

Les lecteurs se souviendront qu’en 2014, Hunter Biden s’est vu décerner une place au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne appelée Burisma, au même moment que son père, alors vice-président Biden, était chargé de gérer les relations de l’administration Obama avec l’Ukraine.

Cela aurait pu être une bonne occasion pour Smith de s’enquérir (par exemple) de la manière dont son invité avait décroché ce poste alors qu’il n’avait aucune expérience préalable dans l’industrie de l’énergie. Au lieu de cela, elle s’est concentrée sur l’optique de l’arrangement, jouant ainsi dans la défense de Biden selon laquelle l’épreuve était un gros malentendu:

TRACY SMITH: Avec le recul, avez-vous fait une erreur en prenant une place sur ce tableau? » HUNTER BIDEN: Non, je ne pense pas avoir commis d’erreur en prenant une place au tableau. Je pense que j’ai commis une erreur en sous-estimant la manière dont cela serait utilisé contre moi. SMITH: Mais vous devez avoir vu l’optique. Même à l’époque, vous devez avoir. Je veux dire, comment ne pouvait pas prévoir que cela allait mal paraître? BIDEN: Parce que je ne l’ai vraiment pas fait. Je suis aussi honnête que possible avec vous. Tout ce que je sais, c’est qu’aucun organe d’enquête, aucun journaliste sérieux n’a jamais accusé – n’est jamais arrivé à la conclusion que j’ai fait quelque chose de mal, ou que mon père a fait quelque chose de mal.

«Mais les rumeurs ont survécu», a déploré Smith, passant à une partie sur le scandale des ordinateurs portables (pardon – la «rumeur» des ordinateurs portables).

L’aperçu du vendredi matin de cette interview contenait un aveu du plus jeune Biden selon lequel l’ordinateur portable «pourrait» être le sien. Malheureusement, l’interview complète diffusée dimanche n’a rien apporté d’autre à ce sujet. Au lieu de cela, les téléspectateurs ont eu droit à une autre insinuation selon laquelle toute l’histoire était de la propagande russe: « Le mois dernier, un rapport de renseignement déclassifié a déclaré qu’avant les élections, les Russes avaient lancé une campagne de dénigrement contre Joe Biden et sa famille. »

Puis a suivi la partie la plus difficile de l’interview pour Biden: Smith a admis que le rapport de renseignement susmentionné ne faisait aucune mention de l’ordinateur portable de Biden, et a même amené son invité à admettre que l’ordinateur portable au centre de la controverse «aurait pu être» le sien. Scott Whitlock de la MRC a couvert cet échange plus en détail ici.

Bien que Smith mérite le mérite d’avoir taquiné cette morsure sonore de son invité, il serait exagéré de décrire sa performance comme antagoniste. D’une part, elle n’a pas expliqué les détails les plus élémentaires du scandale, et les téléspectateurs n’ont jamais été informés du contenu de l’ordinateur portable. Elle a également évité de poser peut-être la question de suivi la plus évidente imaginable: «Comment pourriez-vous ne pas savoir si un ordinateur portable, qui contient prétendument des courriels dans lesquels vous essayez d’échanger l’influence de votre père pour le profit, est le vôtre?»