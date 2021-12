L’interview de Travis Scott n’a guéri personne, déclare l’avocat de la victime

Travis Scott dit qu’il rompu son silence pour commencer un processus de guérison avec ses fans et les familles des victimes d’Astroworld – mais un avocat de l’une de ces familles dit que les paroles du rappeur n’ont rien fait pour soulager leur douleur.

23 ans Rudy Peña était l’un des 10 participants qui ont perdu la vie le mois dernier lors du spectacle du festival, et sa famille a depuis refusé d’accepter de l’argent de Travis pour les frais funéraires. Ils ont également déposé une plainte contre Scott et d’autres.

Nous avons parlé avec Valérie Cortinas Fisher, l’avocat de la famille Peña, qui dit que l’entretien de près d’une heure a été pénible à regarder pour eux… et n’a certainement pas commencé à guérir pour eux.

Fisher dit Travis histoire d’inciter les foules devenir fou doit être pris en considération pour déterminer à quel point il est responsable de ce qui s’est passé.

Lors de l’entretien avec Charlamagne tha Dieu, Travis a été interrogé sur la culture de la « rage » lors de ses émissions. Il a expliqué qu’il avait grandi au fil des ans et exhortait maintenant les fans à « faire rage » en s’amusant et en se laissant aller, et non en étant destructeurs.

Nous avons eu l’avocat de Travis, Ed McPherson, sur TMZ Live jeudi … et il a dit Travis insisté pour parler à Charalamagne – malgré les risques juridiques – pour montrer qu’il se souciait vraiment de lui.

Pourtant, tout le monde n’achète pas ça. Fisher dit que la douleur est toujours très profonde pour la famille Peña.

En particulier, elle dit que la sœur de Rudy a regardé l’interview et pense que quelqu’un peut facilement sembler désolé devant la caméra – mais elle espère que les paroles de Travis étaient plus qu’un acte … parce que sa famille a été touchée pour toujours.