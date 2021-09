L’interview d’iJustine Tim Cook couvre brièvement les événements virtuels, l’iPad mini, la réalité augmentée et les magasins

in

Une nouvelle interview d’iJustine Tim Cook a été réalisée immédiatement après l’événement Apple d’hier et publiée aujourd’hui.

La créatrice de YouTube, iJustine, a fait carrière en étant essentiellement une fan professionnelle d’Apple, et en le faisant avec charme – et l’interview était certainement celle de la marque. Il couvrait quelques sujets différents, mais il ne faut pas s’attendre à des questions difficiles ou à de nouvelles révélations…

iJustine a commencé en demandant ce que c’était que de passer d’événements en personne à des événements virtuels, et Cook a déclaré qu’il avait été ravi de la réaction à ceux-ci.

C’est super d’avoir une réponse aussi positive de la part des gens. C’est super d’inviter des gens ici, de voir à quoi ça ressemble à l’intérieur et de tirer le rideau sur Apple. Je suis tellement content de la réponse que nous n’avons pas et du nombre de personnes supplémentaires que nous pouvons montrer à notre place et inviter chez nous.

iJustine a déclaré que la partie la plus surprenante du discours pour elle était l’iPad mini, et a demandé comment Cook voyait le nouvel appareil s’intégrer dans la gamme iPad.

Vous savez, c’est notre plus grande mise à jour pour iPad mini. Les gens l’utilisent de tellement de façons différentes, nous voulions faire appel à tous ces types d’usages. Les gens aiment vraiment le pouvoir d’avoir cet appareil incroyable dans la paume de leur main, ayant une expérience iPad complète […] C’est incroyable tous les cas d’utilisation, et quand vous avez quelque chose d’aussi ultraportable comme celui-ci, c’est incroyable.

On a demandé à Cook comment il considérait les nouvelles capacités de l’appareil photo comme modifiant la façon dont les créateurs utilisent l’iPhone.

Des choses comme le mode cinéma, c’est comme avoir une plate-forme hollywoodienne dans votre poche.

Après un enthousiasme mutuel sur l’Apple Watch en général et sur Fitness+, Justine a demandé comment la réalité augmentée allait changer la vie des gens. Cook a simplement exprimé son enthousiasme pour la RA en termes généraux.

Vous savez, je suis tellement excité par AR. C’est l’une de ces très rares technologies profondes sur lesquelles nous reviendrons un jour et nous demanderons comment avons-nous laissé nos vies sans elle ? […] Déjà c’est un super moyen de magasiner, c’est un super moyen d’apprendre, ça améliore le processus d’apprentissage, j’ai hâte que ça soit encore plus important dans la collaboration.

Enfin, Cook a été interrogé sur l’ouverture du magasin Apple Tower Theatre à Los Angeles et sur la façon dont il voyait l’évolution des Apple Store. Le PDG d’Apple a principalement expliqué à quel point c’était formidable de restaurer le bâtiment après une décennie de négligence, et a déclaré que l’élément clé pour lui était la capacité des magasins “à connecter les communautés directement avec les mentors et les créatifs de la communauté”.

Vous pouvez regarder l’interview ci-dessous.

