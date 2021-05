L’interview d’Oprah de la bombe du prince Harry a été «renversée» par un expert | Royal | Nouvelles

En mars, le duc et la duchesse de Sussex ont parlé à Mme Winfrey des raisons de leur décision de quitter la famille royale. Harry a affirmé de manière spectaculaire qu’il se sentait «laissé tomber» par Charles dans la perspective de Megxit, ce qui a conduit les experts à suggérer que le prince de Galles était aveuglé par les commentaires.

Julie Montagu, commentatrice royale, est apparue dans l’émission “ Charles et Harry: père et fils divisés ” de Channel 5 pour discuter de la réaction du prince de Galles à l’interview du Sussex.

Elle a affirmé que Charles avait été «vraiment frappé» par les commentaires d’Harry dans l’interview, et a suggéré que la famille avait maintenant «une vraie distance» à surmonter.

Mme Montagu a déclaré: «La personne qui a été vraiment jetée au sol lors de cet entretien avec plusieurs coups de poing était le prince Charles à 100%.

«Ce qu’il faut retenir de cette interview, c’est qu’il y a une vraie fracture, il y a une vraie distance, il y a une vraie colère.»

Harry a dit à Mme Winfrey qu’il se sentait «piégé» dans la famille royale, et a partagé que Charles avait coupé le contact avec lui avant sa sortie du cabinet.

Il a ajouté, interrogé sur sa relation avec son père: «Il y a beaucoup à travailler là-bas.

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire. Il sait à quoi ressemble la douleur.

«Je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

«Je continuerai d’en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation. Mais ils ne savent que ce qu’ils savent. “

À l’époque, Charles aurait voulu faire une réponse «point par point» aux affirmations d’Harry dans l’interview.

Katie Nicholl, experte royale, a déclaré à ET que Charles était choqué par certaines des allégations, mais a été découragée de ne pas donner «plus de munitions» au Sussex.

Elle a déclaré: «Je crois comprendre que le prince Charles voulait publier une déclaration plus détaillée (en réponse) à l’entrevue d’Oprah et peut-être aborder certaines de ces questions point par point.

«Mais il y a eu une soirée pour réfléchir aux choses et à la fin, il a été décidé qu’une déclaration plus courte serait mieux, (et) qu’avancer point par point pourrait être potentiellement plus dommageable et donner plus de munitions pour que la ligne continue. . »

Cette semaine, Harry s’est entretenu avec Dax Shepard sur le podcast «Armchair Expert», où il a déclaré que Charles avait transmis «la douleur et la souffrance génétiques» en tant que parent.

Il a dit: «La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle? Il n’y a pas de blâme.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que, peut-être, mon père ou mes parents ont souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle afin que je ne le transmettez pas.

Un ami de Charles a déclaré au Daily Mail que Harry manquait de «compassion» pour son père, et a déclaré: «Pouvez-vous imaginer ce que ça fait de voir cet effort jugé si durement, si publiquement?

«Harry parle de compassion. Mais où est la compassion pour son père?

“Où est votre compassion pour votre propre famille qui vient d’enterrer un membre très aimé?”