L’interview d’Oprah de Meghan Markle et Harry “cruelle envers la reine et horriblement égoïste” | Royale | Nouvelles

Les mémoires du prince Harry “seront très explosifs”, selon un commentateur

Jonathan Dimbleby, qui a écrit “Prince of Wales: A Biography”, estime que l’interview de deux heures de Meghan Markle et du prince Harry avec Mme Winfrey était “immérité” pour la reine et sa famille. Et il a qualifié le chat révélateur de “vicieux, cruel et horriblement égoïste”.

S’exprimant au Buxton International Festival dans le Derbyshire, M. Dimbleby a également déclaré: “Je pense que l’interview était une très grande honte.

“Je pense que cela a causé de gros dommages d’un genre immérité à la maison royale et en particulier à la reine et à sa famille.”

Parlant des commentaires du prince Harry sur le prince Charles et leur relation, M. Dimbleby a déclaré: “Les remarques de Harry sur son père, je ne comprends tout simplement pas.

“Je pense qu’il y a certaines choses que vous devriez dire et faire en privé.

“Je crois que beaucoup des insinuations qu’il a faites n’étaient pas cohérentes avec les faits.”

Dans son livre, M. Dimbleby a rapporté l’enfance difficile du prince Charles, révélant que le prince de Galles avait été victime d’intimidation à Gordonstoun, le pensionnat écossais choisi par le prince Philip.

L’historien a également décrit l’éducation du prince Charles comme solitaire, la reine étant représentée comme une mère éloignée et le duc d’Édimbourg comme un père autoritaire.

De plus, M. Dimbleby a déclaré que le prince Charles s’était senti contraint par le regretté duc d’Édimbourg d’épouser la princesse Diana – bien qu’il ne soit pas amoureux d’elle.

M. Dimbleby a également déclaré qu’il avait rencontré le prince Harry “dans le passé, quand il était jeune” et qu’il se souvenait de lui comme d’un homme “charmant et très gentil” qui “a très bien servi dans les forces armées”.

Cependant, il s’est dit “très déçu” de son récent comportement.

Il a ajouté: “J’ai senti qu’il était un peu mené par le nez par sa femme”.

S’adressant à Mme Winfrey, Meghan et Harry ont lancé des accusations dommageables de racisme et de négligence contre la famille royale.

De plus, ils ont discuté de leurs relations avec certains membres de la famille royale – Meghan et Harry faisant l’éloge de la reine.

Mais ils ont aussi courageusement parlé de leur bien-être mental, la duchesse de Sussex révélant qu’elle était suicidaire alors qu’elle était enceinte d’Archie Harrison.

Lors de sa conversation avec Mme Winfrey, le prince Harry a déclaré que le prince de Galles avait cessé de prendre ses appels après lui avoir parlé à deux reprises de son intention et de celle de Meghan de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Il a déclaré: “Quand nous étions au Canada, j’ai eu trois conversations avec ma grand-mère et deux conversations avec mon père et – avant qu’il ne cesse de prendre mes appels – et il a dit:” Pouvez-vous mettre tout cela par écrit quel est votre plan? ”

Harry a poursuivi: “Il m’a demandé de le mettre par écrit et j’y ai mis tous les détails, même le fait que nous prévoyions de publier l’annonce le 7 janvier.”

Un an après que Meghan et lui ont annoncé leur intention de quitter le cabinet, Harry a déclaré que Charles prenait ses appels.

Mais interrogé sur la relation entre eux au moment de l’interview, filmée fin février 2021, le duc a déclaré: “Il y a beaucoup de travail là-bas, vous savez?

“Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

“Il sait à quoi ressemble la douleur, et c’est… et Archie est son petit-fils.

“Mais, en même temps, vous savez, je, bien sûr, je l’aimerai toujours… Je l’aimerai toujours, mais il y a beaucoup de mal qui s’est passé.

“Et je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation.”