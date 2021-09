L’interview d’Oprah du prince Harry et Meghan Markle fustigée après le snob d’Emmy | Royale | Nouvelles

Express.co.uk a interrogé les lecteurs après que l’interview télévisée controversée du duc et de la duchesse de Sussex n’ait pas réussi à décrocher un gong aux Emmys dimanche. Ce site Web a demandé si le chat assis à la bombe aurait dû gagner un prix.

Un énorme 99 pour cent des répondants (7 057 votes) ont dit non, tandis que seulement un pour cent (58 votes) a répondu oui. Quelque 13 personnes ont dit qu’elles ne savaient pas.

Commentant ce site Web, un lecteur avec le nom d’utilisateur Positivity a déclaré: “Le fait qu’il ait été nommé en premier lieu est un affront à la RF et au public britannique.”

Un autre lecteur avec le nom d’utilisateur Pineapple2567 a écrit : « Certainement pas !

Un troisième utilisateur, Trogg, a ajouté: “Gagnez un Emmy – Non – mettez-le dans la Tour de Londres plus comme ça!”

Un autre, Bonsai57, a insisté : « C’était de la foutaise et ne méritait même pas une nomination.

Une cinquième, CharleneArik, a fustigé : “Ils n’auraient même pas dû être nominés !”

L’interview révélatrice de Harry et Meghan, diffusée en mars, a été nominée pour une série de non-fiction animée exceptionnelle ou spéciale aux Emmys, qui reconnaissent l’excellence de la télévision américaine.

C’était contre My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, Stanley Tucci: Searching For Italy, United Shades Of America With W Kamau Bell et la série documentaire Vice for the Emmy.

L’animateur Cedric the Entertainer s’est moqué des Sussex – qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie – lors de la cérémonie.

Il a déclaré au public étoilé: “Aussi grande que soit la Couronne, elle n’est rien en comparaison de la vraie monarchie…

“Ooooh, je veux dire cette interview d’Oprah avec le prince Harry et Meghan. C’était le vrai thé là, n’est-ce pas !?”

“Meghan doit le mettre sur ce garçon parce qu’il a renoncé à son trône plus rapidement qu’Eddie Murphy dans Coming to America.”

Harry et Meghan ont fait une série de déclarations explosives sur la famille royale dans leur interview télévisée.

Mais les membres de la famille royale ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec toutes les versions des événements des Sussex, affirmant que “certains souvenirs peuvent varier”.

Express.co.uk a interrogé 7 128 personnes le 22 septembre.