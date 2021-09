L’interview d’Oprah du prince Harry et Meghan Markle mise à part après le snob d’Emmy | Royale | Nouvelles

L’interview explosive du duc et de la duchesse de Sussex a été nominée pour une série de non-fiction exceptionnelle ou spéciale aux Emmy Awards, qui reconnaissent l’excellence de la télévision américaine. Mais le programme n’a pas remporté le gong lors de la cérémonie de dimanche.

Le commentateur et critique de cinéma royal Richard Fitzwilliams a déclaré que les chiffres d’audience élevés n’étaient pas suffisants pour remporter le prix alors qu’il a frappé lors de l’interview.

Il a déclaré au Star: “On leur a donné une vie trop facile – il n’y avait pas un seul point sur lequel Oprah les a poussés.

“Oprah en tant qu’intervieweur ne les a jamais poussés.

“C’était clairement répété et certaines parties étaient discutables.

« Vous pouvez voir pourquoi une cérémonie de remise de prix présenterait des défauts que le téléspectateur moyen ne relèverait pas.

“Le fait qu’il ait si bien réussi avec le public ne lui donnerait pas le droit de gagner tout seul.”

L’interview controversée de Harry et Meghan a été diffusée en mars.

C’était contre My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, Stanley Tucci: Searching For Italy, United Shades Of America With W Kamau Bell et la série documentaire Vice for the Emmy.

Il a déclaré au public étoilé: “Aussi grande que soit la Couronne, elle n’est rien en comparaison de la vraie monarchie…

“Ooooh, je veux dire cette interview d’Oprah avec le prince Harry et Meghan. C’était le vrai thé là, n’est-ce pas !?”

“Meghan doit le mettre sur ce garçon parce qu’il a renoncé à son trône plus rapidement qu’Eddie Murphy dans Coming to America.”

Harry et Meghan ont fait une série de déclarations explosives sur la famille royale dans leur interview télévisée.

Mais la famille royale a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec toute la version des événements des Sussex.

Un communiqué publié par Buckingham Palace a déclaré que “certains souvenirs peuvent varier”.

Meghan et Harry vivent à Montecito après avoir quitté la famille royale en mars 2020.