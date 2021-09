L’interview d’Oprah du prince Harry et Meghan Markle perd aux Emmys face à l’émission culinaire italienne | Royale | Nouvelles

Nominée dans la catégorie Meilleure série non-fictionnelle hébergée, la série CNN de Stanley Tucci “Searching for Italy” a coiffé l’interview royale d’Oprah pour le titre. David Letterman, avec son émission « My Next Guest Needs No Introduction », était également nominé dans la catégorie. Gagner un Emmy Award est l’une des plus grandes distinctions de la télévision américaine. L’interview de deux heures a été diffusée début mars de cette année et regardée par près de 50 millions de personnes dans le monde au cours des trois premiers jours, selon le diffuseur CBS. C’était la première interview télévisée à laquelle Harry et Meghan ont consenti, après leur démission dramatique de la famille royale et leur déménagement en Californie au début de 2020.

Cela a marqué la fin des fonctions royales du couple au Royaume-Uni.

L’interview incendiaire avait la maison royale et les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges alors qu’ils avaient un aperçu du récit des Sussex sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

Harry s’est ouvert sur le fossé perçu entre lui et son père, le prince Charles, 72 ans, et a également évoqué la distance entre lui et son frère, le prince William, avec qui sa relation serait tendue.

Au cours de l’interview, Harry et Meghan ont également fait l’affirmation sismique qu’ils avaient été confrontés au racisme d’un royal senior qui a interrogé Harry sur la couleur de la peau de son enfant à naître alors que Meghan était enceinte de leur fils Archie.

Le prince Harry et Meghan ont accueilli leur deuxième enfant, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, plus tôt cet été.

Au cours de l’entretien, le couple a lancé diverses autres accusations au cabinet, notamment le refus de donner à leur fils, Archie, le niveau de sécurité demandé par le couple.

Ils ont raconté à un public captif – Oprah et ceux qui regardaient à la maison – que de hauts fonctionnaires avaient dissimulé les actions d’autres membres de la famille royale et ne s’étaient pas opposés aux commentaires «racistes» faits contre le couple.

Une biographie mise à jour du couple a récemment affirmé que le couple ne nourrissait “aucun regret” concernant leurs accusations, selon le Daily Mail.

Ni Harry ni Meghan n’ont fait une apparition à la cérémonie de remise des prix des arts créatifs, avant l’événement principal de la semaine prochaine.