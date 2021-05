L’interview du podcast du prince Harry a qualifié d ‘«erreur» – «Aucune raison d’entrer dans des affaires personnelles» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, a été critiqué par un commentateur royal après avoir parlé de ses jours plus sauvages dans une nouvelle interview. Au cours d’un épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Harry a parlé de ses luttes dans la bulle royale et a utilisé des jurons pour interroger l’hôte sur son chemin vers la sobriété.

Après avoir demandé au toxicomane en convalescence M. Shepard s’il avait “une conscience” de ce qui alimentait sa consommation de drogue en tant que jeune homme, Harry a dit: “Pour vous, c’était votre éducation et tout ce qui vous est arrivé – le traumatisme, la douleur et la souffrance …

«Tout à coup, vous vous retrouvez à vous droguer et à faire la fête.

“Regardez combien d’autres personnes font ça aussi. Ils n’auraient pas la conscience à ce moment-là.

“Je n’aurais certainement pas eu la conscience quand je devenais fou.”

Harry a ajouté: “C’est comme pourquoi est-ce que je fais ça? Dans le moment où c’est comme si, c’est amusant.

“Je suis dans ma vingtaine – c’est ce que vous êtes censé faire”.

Un commentateur royal a affirmé que l’interview était une erreur, que l’utilisation par Harry d’un langage grossier était “puérile” et qu ‘”il n’y avait aucune raison d’entrer dans des questions personnelles dans ce podcast.”

Réagissant au podcast, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: “C’est une interview que Harry n’aurait pas dû donner.”

Il a déclaré: «Il serait normalement possible de sympathiser avec ceux qui sont dans une situation similaire à ceux du Truman Show.

«Cependant, Harry est clairement hors de sa profondeur tout en croyant qu’il a trouvé la liberté.

“Il n’y avait aucune raison d’entrer dans des questions personnelles dans ce podcast.

“Quant à utiliser des mots de quatre lettres, essayer de paraître laddish, semble tout simplement puéril.”

M. Fitzwilliams a affirmé qu’Harry semble utiliser ces interviews publiques “comme une sorte de thérapie” et qu’elles “ont une durée de vie”.

Il a ajouté: “Il devrait se rendre compte qu’il doit y avoir une durée de vie pour des interviews comme celle-ci, nous savions qu’il n’était pas heureux dans son rôle royal dans les années précédentes et qu’il est hanté par la mort tragique de Diana, mais c’est vraiment triste qu’il semble utiliser apparitions publiques comme celle-ci comme une sorte de thérapie.

“La façon dont il définit le fait d’être une princesse est de” créer la vie qui sera meilleure que n’importe quelle princesse “.

Meghan lui a dit. “

Alors que Meghan et Harry ont quitté le Royaume-Uni pour mener une «vie plus paisible» aux États-Unis, M. Fitzwilliams affirme que le couple a simplement changé le bocal royal en or pour le «zoo» d’Hollywood.

Il a conclu: “Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander si, parmi les célébrités de Los Angeles, il était dans un genre de zoo très différent de celui qu’il prétend avoir connu lorsqu’il était royal de travail, mais beaucoup moins prestigieux.”