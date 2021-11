L’interview imminente d’Oprah Winfrey d’Adele donne à la chanteuse un jour de paie impressionnant

Adele devrait revenir de manière majeure le 14 novembre avec l’émission spéciale de deux heures sur CBS, Adele: One Night Only. Non seulement la chanteuse s’assoit pour une interview avec Oprah Winfrey, mais les téléspectateurs pourront également assister à un concert du premier nouveau matériel de la chanteuse britannique en six ans. Avec la sortie de son nouvel album, 30, qui approche à grands pas le 19 novembre, Adele devrait gagner pas mal d’argent. Cependant, elle obtient également un salaire énorme grâce à sa performance en concert.

The Mirror rapporte que la société de James Corden, Fulwell 73, a produit l’émission et a conclu un accord de partage des revenus à syndiquer dans le monde entier qui pourrait valoir jusqu’à 100 millions de dollars, bien que l’on ne sache pas combien cela revient au chanteur « Easy On Me ». directement. « Les frais de syndication pourraient dépasser 100 millions de dollars au total », a déclaré une source au Mirror. « Pour Adele, c’est une affaire tout simplement fantastique – vous faites la promotion de votre nouveau disque et remportez un joli petit salaire en plus. »

« Techniquement, elle peut dire que l’interview est gratuite, mais ses performances de chansons dans l’émission sont des paiements de performance », a poursuivi la source. « Les réseaux de télévision du monde entier déboursent des sommes importantes pour leurs régions et cela signifiera que des millions de personnes entreront dans les coffres. »

L’émission spéciale, qui sera diffusée sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +, a été tournée à Los Angeles à l’observatoire Griffith. Il comprendra plusieurs des plus grands succès d’Adele ainsi que de nouvelles chansons de 30. Winfrey mènera également une interview exclusive avec Adele « de sa roseraie », selon l’annonce, « dans la première conversation télévisée d’Adele sur son nouvel album , les histoires derrière les chansons, la vie après le divorce, la perte de poids et l’éducation de son fils. » Diffusez Adele One Night Only en direct Sun. à 20 h 30 HE / 20 h HP sur Paramount+ Premium et à la demande le lendemain avec Paramount+ Essential. Essai gratuit!