L’interview ivre de « Good Morning America » ​​de Stetson Bennett a été sa plus grande réussite

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett est devenu une superstar du jour au lendemain. L’histoire d’un QB devenu champion national de football universitaire est si captivante que tous les studios de cinéma essaient probablement de choisir l’histoire au moment où nous parlons. Mais gagner le natty et remporter le MVP dans le processus n’est pas la chose la plus héroïque que Bennett a faite cette semaine.

Au lieu de cela, il se présente sur Good Morning America avec à peine un sommeil, ivre comme l’enfer.

Soyons clairs à 100% ici : il n’y a rien de mal avec Stetson Bennett ici. Mec a 23 ans et vient de remporter la plus grande réussite de sa carrière sportive, donc naturellement il sera encore un peu ivre. Je veux dire, bon sang, quand j’étais à l’université, je buvais comme ça si je savais qu’il y avait un jour de neige le lendemain matin.

Ce qui est remarquable, c’est son courage pour tenir cette interview et gérer l’énergie d’un Michael Strahan et d’un Robin Roberts survoltés à un moment où la plupart d’entre nous rechercheraient un Bloody Mary pour mettre des poils sur ce chien. Au lieu de cela, il est interrogé sur sa confiance en soi, son courage et sa confiance en lui qui lui ont permis d’apporter à la Géorgie son premier championnat national en 41 ans.

Alors chapeau à Bennett pour avoir joué à travers la douleur, fait ce qui devait être fait et s’être échappé de cette interview indemne. C’est le genre de leadership et de ténacité auxquels tous les quarts devraient aspirer.