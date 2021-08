L’interview larmoyante de Chesson Hadley du PGA Tour après la ronde était si bonne

in

La saison régulière du PGA Tour se termine aujourd’hui avec la ronde finale du championnat Wyndham et il y a tellement de choses en jeu pour autant de joueurs que les 125 meilleurs joueurs du classement FedEx Cup se qualifieront pour les séries éliminatoires et ceux qui sont à 126 ou plus. Ne fera pas.

Il y a d’énormes implications de carrière pour les gars qui terminent 126 ou plus. Certains peuvent perdre leurs cartes PGA Tour et doivent se battre pour les récupérer au championnat Korn Ferry Tour. D’autres perdront le nombre d’événements qu’ils sont assurés de jouer la saison prochaine.

C’est beaucoup.

Et c’était beaucoup pour un joueur, Chesson Hadley, qui est juste à la limite de ce numéro 125 après avoir tiré un 62 dimanche et avoir également obtenu son premier trou d’un coup de sa vie au 16e trou.

Il a donné cette incroyable interview après sa tournée. C’est une interview très regardée :

“C’est émouvant parce que je m’en soucie. Je ne suis pas seulement ici pour le plaisir. C’est mon travail et je l’aime.” Chesson Hadley rejoint @Amanda_Balionis pleine d’émotion après une manche de 62 au @WyndhamChamp. pic.twitter.com/3igSpphnt7 – GOLFonCBS (@GOLFonCBS) 15 août 2021

Homme. C’était tellement impressionnant.

La façon dont il a célébré son trou d’un coup était géniale aussi :

Deviens fou, @ChessonHadley ! ?? Son premier as sur le TOUR mérite ce niveau de célébration. pic.twitter.com/6H07IyHcQP – PGA TOUR (@PGATOUR) 15 août 2021

Twitter a réagi à son interview :

C’est tellement bien, et un tel rappel que les vraies montagnes russes du golf professionnel se déroulent bien en dehors du monde familier habité par DJ, Rahm, JT et Rory.pic.twitter.com/ONICgvEIDF – Kyle Porter (@KylePorterCBS) 15 août 2021

Mec, cette interview avec Chesson Hadley était géniale. Toute l’émotion. Parfois, les gens pensent que ces gars-là ne sont que des robots de golf millionnaires qui frappent des coups et parlent en clichés. Hadley vient de montrer à quel point tout cela signifie pour lui et pour tant d’autres. – Jason Sobel (@JasonSobelTAN) 15 août 2021

« C’était mon premier trou d’un coup. Ce n’est pas une blague. J’ai 34 ans. Je joue au golf professionnel depuis 11 ans. Il est vraiment facile de rooter Chesson Hadley. – Will Brinson (@WillBrinson) 15 août 2021

Juste immense de @chessonhadley https://t.co/Zpk9A8HTCf – Michael Verity (@MichaelVerity) 15 août 2021

Assurons-nous de prendre soin des gars au milieu du peloton @PGATOUR Cette interview était importante – ImPaulieWalnuts (@ImPaulieWalnuts) 15 août 2021